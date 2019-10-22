مسعود لـ في الجول: دخلنا مباراة مصر تحت شعار أكون أو لا أكون.. أغلقنا صفحة التوتر

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019 - 14:04

كتب : أيمن عيد

أحمد مسعود - محمود حمد - المصري

كشف أحمد مسعود حارس مرمى المصري البورسعيدي وقائد الفريق عن دخول مواجهة مصر تحت شعار أكون أو لا أكون.

أحمد مسعود

النادي : المصري

المصري

وتغلب المصري على نادي مصر بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع بعد خسارتين متتاليتين.

وقال مسعود لـ FilGoal.com تعليقا على الفوز: "دخلنا المباراة بإصرار كبير على الفوز".

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وأضاف "كنا نتوقع حدوث شيء يؤثر على موقف اللاعبين والجهاز الفني في حال تحقيق نتيجة سلبية".

وشدد مسعود "تحدثت أنا وعمرو موسى مع اللاعبين في التدريبات وطالبناهم بالتركيز لنساعد أنفسنا في تجاوز هذا الموقف، كما تحدثنا مع اللاعبين الأفارقة".

وتابع مسعود "قلت للاعبين أثناء عمليات الأحماء هذه المباراة تحت شعار أكون أو لا أكون، كان لقاء يمثل عبء كبير علينا".

ودخل المصري المربع الذهبي مجددا بعد خسارتين متتاليتين أمام الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة.

وأضاف مسعود "الفوز على نادي مصر أعاد لنا الثقة والهدوء لنغلق صفحة التوتر ونركز في التجهيز للكونفدرالية".

وأتم حارس مرمى المصري تصريحاته "مصطفى كمال يبذل مجهودا كبيرا معي ومع زملائي من أجل التهيئة النفسية ويحفزنا دائما أننا الأفضل في الساحة الكروية".

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