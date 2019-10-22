جناح بايرن: ذاهبون لليونان لتحقيق الفوز رغم أجواء ملعب أولمبياكوس المجنونة

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019 - 13:51

كتب : FilGoal

روبيرت ليفاندوفيسكي - بايرن ميونيخ

اعترف إيفان بيريسيتش جناح بايرن ميونيخ بصعوبة الأجواء في ملعب أولمبياكوس منافس فريقه في دوري أبطال أوروبا.

ويحل بايرن ضيفا على أولمبياكوس ضمن ثالث جولات مرحل المجموعات بدوري الأبطال يوم الثلاثاء.

وقال بيريسيتش لموقع ناديه: "لقد لعبت في بيرايوس من قبل عندما كنت لاعبًا في بروسيا دورتموند. ملعب أوليمبياكوس يتميز بأجوائه الصعبة على أي منافس، لذلك علينا أن نكون في كامل تركيزنا منذ الدقيقة الأولى وأن نسعى لحسم نتيجة المباراة مبكرًا، وإلا ستصبح الأمور أكثر صعوبة".

أخبار متعلقة

الرحلة التي خاضها فينجر للرد على سؤال "أرسين مَن" أنا مارادونا - (6) أنقذت زملائي من القتل بسببي.. وفقراء إفريقيا دفعوا المال من أجلي تاريخ مقلق لريال مدريد في تركيا تشاكا ردا على إيفرا: إن استمر هذا الهراء فلن تجد احتراما منا

وأضاف "لعبت عدة مرات في في اليونان ضد أندية أوليمبياكوس وباناثانايكوس وباوك، وكانت الأجواء استثنائية في كل مرة ذهبت فيها إلى هناك، كما هو الحال في تركيا وكرواتيا، فالجماهير هناك تشجع فرقها بكل حماس وشغف، وأنا أحب اللعب في هذه الأجواء".

بعد الفوز على توتنام بنتيجة 7-2 أصبح بايرن هو المرشح الأول للتأهل للدور التالي كمتصدر للمجموعة، وهو ما يؤيده الكرواتي بقوله "لقد جمعنا ست نقاط وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح. سنذهب لبيرايوس لتحقيق فوز جديد".

في الجولة نفسها يلعب توتنام ضد النجم الأحمر.

اقرأ أيضا

في الجول يكشف.. تأجيل لقاء الأهلي والجونة أحد الحلول المقترحة في اجتماع الوزير

مصدر في الأهلي لـ في الجول: هذا ما اتفقنا عليه في الاجتماع مع الوزير

البدري: صلاح قائد للمنتخب؟ لم نُقرر حتى الآن.. وجلسة ستحسم كل شيء

الأهلي يعلنها: اجتماع الخطيب مع الوزير مستمر.. لا حل حتى الآن

الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية.. صلاح ومحرز يتواجدان مع ميسي ورونالدو وفان دايك

إيفان بيريسيتش بايرن ميونيخ أولمبياكوس

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – النصر يصدر الضغط إلى الهلال بالانتصار في دربي الرياض 39 ثاتيه | السعودية
ميرور: إصابة صلاح تبدو سيئة.. قد لا يلعب ضد سيتي 3 دقيقة | المحترفون
بالفيديو – أجواء ملتهبة ضد إيمري.. أرسنال يقتل نفسه أمام كريستال بالاس 18 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - صلاح يُسجل ويُصاب ويقود ليفربول لفوز مثير على توتنام العنيد 29 دقيقة | أوروبا
ربيعة لـ في الجول: ثقة البدري تسعدني.. الأهم عودتنا للساحة الإفريقية 37 دقيقة | منتخب مصر
بالفيديو - صلاح يواصل هوايته المفضلة ويسجل هدفه السابع في توتنام.. ويغادر الملعب مصابا 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر في الأهلي لـ في الجول: هذا ما اتفقنا عليه في الاجتماع مع الوزير 2 مرتضى منصور يعقب على ضم كهربا لقائمة المنتخب 3 المسابقات تُحيل أشرف بنشرقي للجنة الانضباط 4 نادر شوقي لـ في الجول: اشتباه في إصابة محمد محمود بالصليبي.. وخطوة للتأكد من ألمانيا

قد ينال إعجابك