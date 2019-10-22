جناح بايرن: ذاهبون لليونان لتحقيق الفوز رغم أجواء ملعب أولمبياكوس المجنونة

اعترف إيفان بيريسيتش جناح بايرن ميونيخ بصعوبة الأجواء في ملعب أولمبياكوس منافس فريقه في دوري أبطال أوروبا.

ويحل بايرن ضيفا على أولمبياكوس ضمن ثالث جولات مرحل المجموعات بدوري الأبطال يوم الثلاثاء.

وقال بيريسيتش لموقع ناديه: "لقد لعبت في بيرايوس من قبل عندما كنت لاعبًا في بروسيا دورتموند. ملعب أوليمبياكوس يتميز بأجوائه الصعبة على أي منافس، لذلك علينا أن نكون في كامل تركيزنا منذ الدقيقة الأولى وأن نسعى لحسم نتيجة المباراة مبكرًا، وإلا ستصبح الأمور أكثر صعوبة".

وأضاف "لعبت عدة مرات في في اليونان ضد أندية أوليمبياكوس وباناثانايكوس وباوك، وكانت الأجواء استثنائية في كل مرة ذهبت فيها إلى هناك، كما هو الحال في تركيا وكرواتيا، فالجماهير هناك تشجع فرقها بكل حماس وشغف، وأنا أحب اللعب في هذه الأجواء".

بعد الفوز على توتنام بنتيجة 7-2 أصبح بايرن هو المرشح الأول للتأهل للدور التالي كمتصدر للمجموعة، وهو ما يؤيده الكرواتي بقوله "لقد جمعنا ست نقاط وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح. سنذهب لبيرايوس لتحقيق فوز جديد".

في الجولة نفسها يلعب توتنام ضد النجم الأحمر.

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