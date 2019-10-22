مرتضى منصور: الزمالك ليس طرفا في أزمة الأهلي والجونة.. القرار للأمن

يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن فريقه ليس طرفا في أزمة مباراة الأهلي والجونة والمقرر لها غدا الأربعاء ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الحدث اليوم: "الزمالك ليس طرفا في أزمة مباراة الأهلي والجونة، القرار للدولة والأمن".

وتابع رئيس الزمالك "المهم بالنسبة لنا ألا يتضرر نادي الزمالك من أي قرار سيصدر ودوري الحفاظ على حقوق النادي".

وشدد رئيس الزمالك "إذا علمت أن وجودي سيضر الزمالك سأرحل على الفور".

وعن زيارة أشرف صبحي وزير الرياضة لمحمود الخطيب رئيس الأهلي في منزله لحل الأزمة قال منصور: "هذا بسبب طلب الطبيب من رئيس الأهلي بعدم الحركة والخروج من المنزل".

وأضاف "لا توجد أزمة في تلك الزيارة، ووزير الرياضة أنهى زيارته واتصل بي من أجل زيارتي، ولكن أخبرته أنني لست منزعجا من زيارته للخطيب وأبلغته أن يزورني في نادي الزمالك فهو مثل منزلي تماما".

وزار أشرف صبحي وزير الرياضة، محمود الخطيب ومجلس إدارة الأهلي من أجل حل أزمة الدوري قبل أيام من انطلاق بطولة إفريقيا تحت 23 عاما.

وشدد مرتضى منصور "في النهاية إن طلب الأمن تأجيل مواجهة الأهلي والجونة سيتم تنفيذ ذلك، ليعلم الأهلي أن هناك تأجيلات لأسباب أمنية".

وحذر رئيس الزمالك جماهيره قائلا: "أتمنى منكم عدم (التحفيل)، أريد الفوز على الأهلي داخل الملعب فقط، هذا (التحفيل) ليس منكم ولا من جماهير الأهلي ولكن من آخرين مستفيدين من ذلك".

وأتم رئيس الزمالك حديثه "أريد طمأنة جماهير الزمالك، النادي لن يتضرر من أي قرار سيصدر".

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