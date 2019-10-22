منتخب مصر يختار 40 لاعبا لمباراتي كينيا وجزر القمر

شدد محمد بركات مدير منتخب مصر على أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري استقر على حصر اختياراته ما بين 40 لاعبا للمفاضلة بينهم خلال المرحلة المقبلة واختيار أفضل العناصر الإيجابية التي تخدم الفريق للمشاركة في المباراتين الرسميتن أمام منتخبي كينيا وجزر القمر.

ويلتقي المنتخب المصري بالفريقين خلال المدة الزمنية القصيرة يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكاس الأمم الإفريقية 2021.

وقال مدير المنتخب في بيان أبرزه اتحاد الكرة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إن هذا العدد هو نتاج متابعة حسام البدري وجهازه المعاون طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر لجميع المباريات سواء المحلية أو الدوريات الأجنبية الخاصة بلاعبينا المحترفين.

وأكد أنه يعكف حاليا في تجهيز أوراق هذه القائمة المبدئية التي حددها الجهاز الفني وشملت 40 لاعبا واستخراج تصاريح وتأشيرات السفر حتى يكون الجميع رهن إشارة الجهاز الفني لحين إعلان القائمة النهائية التي تخوض مواجهتي كينيا وجزر القمر.

وأضاف بركات بأنه يسعى بكل الطرق لتهيئة المناخ الصحي للجهاز الفني وإنهاء كافه الأمور الإدارية الخاصة بمعسكر كينيا ورحلة المعسكر الخارجي الخاص برحلة جزر القمر.

يذكر أن منتخب مصر فاز على بوتسوانا وديا 1-0 في أول مباراة تحت قيادة البدري.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر المقبل.

ويبدأ معسكر الفراعنة في الـ28 من شهر أكتوبر الجاري نظرا لتوقف الدوري لخوض المنتخب الأوليمبي كأس أمم إفريقيا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتكمن المعوقات في عدم وجود اللاعبين المحترفين قبل 11 نوفمبر وهو موعد بداية الأجندة الدولية وبالتالي غيابهم عن الجزء الأول من المعسكر وانضمامهم قبل لقاء كينيا بثلاثة أيام فقط.



































































































































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