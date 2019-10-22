ليلة_الأبطال - مباريات حسم الصدارة بين يوفنتوس وأتليتكو ورريال مدريد لتصحيح المسار

بعنوان الاحتفاظ بالمركز الأول لحسم التأهل المبكر واستغلال الفرص للعودة للطريق الصحيح ستُلعب مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

لنراجع سويا بعد توقف طويل مواقف الأندية التي ستخوض مباريات اليوم الأول من الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

المجموعة الأولى.. صراع البقاء

يحل باريس سان جيرمان متصدر المجموعة ضيفا على كلوب بروج البلجيكي ويأمل الفريق الفرنسي في تحقيق الفوز للوصول للنقطة 9 لزيادة فرصه في صدارة المجموعة.

إلا أن طموح سان جيرمان سيصطدم بالفريق الذي أحرج ريال مدريد على ملعبه في الجولة الماضية وتعادل 2-2 بعد تقدمه في النتيجة مرتين.

انتصار كلوب بروج سيغير أوضاع المجموعة رأسا على عقب، فسيصل للنقطة 5، على أن يتحدد موقفه بناء على المباراة الثانية في المجموعة حين يلعب جالاتاسراي مع ريال مدريد.

في تركيا سيأمل ريال مدريد في الحصول على نقاط المباراة رغم صعوبتها نظريا، لأن أي نتيجة أخرى غير الفوز = الخروج إكلينيكيا من البطولة.

أما جالاتاسراي فسيتسلح بأرضه وجماهيره في تكرار انتصاره على ريال مدريد الذي حدث موسمي 2000-2001 و2012-2013 ليطارد حلم التأهل للدور التالي.

المجموعة الثانية.. معجزة وفرصة للطريق الصحيح

ينتظر أولمبياكوس معجزة حين يستضيف بايرن ميونيخ للحصول على نقاط المباراة لإحياء آماله في المجموعة التي تذيلها بنقطة واحدة.

أما بايرن الذي سحق توتنام 7-2 في المباراة السابقة خارج ملعبه، يستهدف الحصول على النقطة 9.

فيما سيحاول توتنام مواجهة فريق النجم الأحمر ليعود للطريق الصحيح بعد سلسلة من النتائج المتراجعة أوروبيا ومحليا، وربما لن يجد فرصة أفضل من تلك لكي تعود له الحياة في المجموعة التي جع فيها نقطة واحدة فقط.

المجموعة الثالثة.. من يرافق سيتي لدور الـ16؟

يصطدم شاختار دونيستك بدينامو زغرب على ملعب الأول في لقاء ستحدد نتيجته من يكون مرافق مانشستر سيتي -متصدر المجموعة بـ6 نقاط- في الصعود من المجموعة.

أما الخاسر فقد يتحول للدوري الأوروبي لاحتلاله المركز الثالث، إلا إذا صنع أتالانتا مفاجأة حين يواجه مانشستر سيتي في إنجلترا.

الفريق الإيطالي الذي لم يحصد أي نقطة، سيواجه المتصدر على ملعب الاتحاد في أخر فرصة له للحصول على أي شيء من مشاركته الأوروبية.

المجموعة الرابعة.. لا للمفاجآت

لن تكون مباريات أتليتكو مدريد ويوفنتوس -الثنائي المنافس على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط- صعبة على الورق.

أتليتكو مدريد سيستضيف باير ليفركوزن الذي سقط خارج أرضه ضد يوفنتوس بثلاثية في الجولة الماضي.

أما يوفنتوس فسيستضيف لوكوموتيف موسكو على ملعبه أيضا الذي خسر من أتليتكو بثنائية في روسيا.

انتصار أتليتكو ويوفنتوس قد يحدث نظريا وربما يرغب كل فريق في تسجيل أكبر قدر ممكن من الأهداف حال التساوي في النقاط.

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