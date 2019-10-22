تقرير: اتفاق بين برشلونة وأتليتكو ينهي أزمة جريزمان

حاول برشلونة بكل الطرق تجنب القضاء بعدما هدد أتليتكو مدريد بذلك، فالأخير يزعم أن المال الذي حصل عليه في صفقة بيع اللاعب أنطوان جريزمان ليس كاملا.

والآن تقول صحيفة إل موندو الإسبانية إن الناديين توصلا لاتفاق لتسوية الأمر، يتضمن دفع برشلونة مبلغا قدره 15 مليون يورو للفريق المدريدي.

نشبت الأزمة حين فوجئ أتليتكو بدفع برشلونة 120 مليون يورو فقط للحصول على اللاعب الفرنسي، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان منذ بداية يونيو الماضي.

واحتج أتليتكو بأن السعر 200 مليون يورو، لأن هذه قيمة الشرط الجزائي في العقد حين اتفق الناديان على الصفقة في مارس الماضي.

وهدد إنريكي سيريزو رئيس أتليتكو بكشف رسائل إلكترونية تثبت حجة ناديه، قبل أن يصل برشلونة لترضية مع فريق روخيبلانكوس.

ويتضمن الاتفاق حق الرفض الأول لبرشلونة بشأن 6 لاعبين في أتليتكو أبرزهم ساؤول نيجز وخوسيه خيمينيز.

وحق الرفض الأول يعني أنه حين يطلب ناد أي لاعب من اللاعبين الستة لابد أن يُبلغ أتليتكو فريق برشلونة.

وانتقل جريزمان لبرشلونة في 14 يوليو الماضي بعدما ارتدى القميص الأحمر والأبيض لأتليتكو لمدة 5 مواسم.

وشارك المهاجم البالغ عمره 28 عاما في 10 مباريات مع بلاوجرانا وسجل 4 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

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