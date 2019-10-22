مواعيد مباريات الثلاثاء 22-10-2019 والقنوات الناقلة.. عودة الأبطال وقمة عربية في آسيا وسهرة السوبر كلاسيكو

أسبوع كروي ناري بعد العودة من التوقف الدوري، سبت كروي وأحد كروي وإثنين كروي.. والآن موعدنا مع الثلاثاء الكروي الأوروبي.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

عاد دوري أبطال أوروبا والجماهير تنتظر مشاهدة المتعة الكروية في مساء الثلاثاء.

وتنطلق الجولة الثالثة من مجموعات دوري الأبطال والتي تشهد 8 مباريات في يومها الأول أبرزها جالاتاسراي التركي ضد ريال مدريد الإسباني على قناة بي إن سبورتس 1.

كما يلعب كلوب بروج ضد باريس سان جيرمان على قناة بي إن سبورتس 6، ويوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو على قناة بي إن سبورتس 4، ومانشستر سيتي ضد أتالانتا على قناة بي إن سبورتس 2، وأوليمبياكوس ضد بايرن ميونيخ على قناة بي إن سبورتس 5.

وجميع المباريات السابقة تُلعب في تمام الساعة التاسعة مساء.

ومن قارة أوروبا إلى قارة آسيا التي تشهد قمة عربية في دوري أبطال آسيا عندما يلتقي الهلال السعودي ضد السد القطري في نصف نهائي البطولة على قناة بي إن سبورتس 2. وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة و15 دقيقة بتوقيت القاهرة.

نترك أوروبا وآسيا ونذهب إلى أمريكا الجنوبية وقمة مباريات القارة والسوبر كلاسيكو بين بوكا جونيورز ضد ريفيربليت.

ويلعب قطبي الأرجنتين في إياب نصف نهائي كوبا ليبيرتادورس في المباراة التي تقام بملعب البوكا، بعدما انتهى لقاء الذهاب بفوز ريفيربليت بثنائية دون رد.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل من يوم الأربعاء، وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

طالع أيضا

بيان رسمي من الأهلي عن أزمة لقاء الجونة

ماذا قال راموس عن تقارير رحيل زيدان

جديد أزمة لقاء الأهلي والجونة

متعة ولا أروع.. بيراميدز يفوز على الإنتاج

ملخص الجولة الأولى المثيرة من مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية