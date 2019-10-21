تعرف على أبرز الغائبين عن المرشحين للكرة الذهبية.. منهم من ظهر في جوائز الأفضل

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 - 23:59

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - الكرة الذهبية

أعلنت صحيفة "فران فوتبول" الفرنسية عن الـ30 لاعبا المرشحين للفوز بالكرة الذهبية عن عام 2019.

وشهدت القائمة التي أعلنتها الصحيفة الفرنسية العريقة غياب العديد من الأسماء مثل هاري كين مهاجم توتنام ونيمار لاعب باريس سان جيرمان وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد وأندرو روبرتسون الظهير الأيسر لليفربول.

لكن الغياب الأبرز تمثل في عدم وجود المتوج بالجائزة العام الماضي لوكا مودريتش لاعب منتخب كرواتيا وريال مدريد.

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وشهدت القائمة اختلافات عديدة مع القائمة التي ضمت 55 لاعبا للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم بالإضافة لأعضاء فريق العام الذي أعلن عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

فلم يظهر في سباق الكرة الذهبية كل من سيرجيو راموس ومارسيلو لاعبا ريال مدريد وهما من كانا ضمن فريق العام في الفيفا.

هذا بالإضافة إلى جيرارد بيكيه وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز من برشلونة ورافائيل فاران وتني كروس من ريال مدريد وجيورجيو كيلليني مدافع يوفنتوس.

ولم يظهر كريستيان إيريكسن لاعب توتنام كذلك في القائمة رغم تواجده في ترشيحات جائزة أفضل لاعب في العالم.

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