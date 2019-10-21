بالفيديو – أرسنال يفرط في المركز الثالث بخسارة مُحبطة أمام شيفيلد

فرط أرسنال في فرصة احتلال المركز الثالث بخسارة أمام شيفيلد يونايتد بهدف.

وفاز شيفيلد يونايتد على أرسنال بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي على استاد برامول لين.

سجل لي مويست هدف شيفيلد يونايتد الوحيد في الدقيقة الـ30 من اللقاء.

أوناي إيمري اختار البدء بأوباميانج أساسي، فيما تواجد أليكساندر لاكازيت على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بخطورة بين الفريقين. ركنية في الدقيقة التاسعة، قابلها جرانيت تشاكا برأسية أخرجها دفاع شيفيلد إلى ركنية جديدة.

تصويبة قوية من إندا ستيفينز من علي حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الـ20، تصطدم برفيقة في الفريق لي مويسيت أمام المرمي و تعود إلي ديفيد لويز ليخرجها لركنية.

أوليفر نوروود أرسل كرة عرضية من اليسار إلي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ21 ويمسك بها حارس المرمي لينو.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة الـ30. ركنية من جهة اليسار ترسل مقوسة إلي داخل منطقة الجزاء أمام المرمي مباشرة يمررها جاك أوكونيل من القائم الأيسر لحارس المرمي وتصل إلي لي مويسيت المتمركز أمام المرمي مباشرة دون رقابة من مدافعي أرسنال، ليسجل الهدف الأول، ولينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

الشوط الثاني

أوناي إيمري دفع بداني سيبايوس مع بداية الشوط الثاني بدلا من جوي ويلوك.

ورد شيفيلد يونايتد بدخول بيلي شارب بدلا من لي مويسيت في الدقيقة الـ55.

سيد كولاسينياك أرسل عرضية في الدقيقة الـ61، وقابلها سيبايوس بتصويبة بجانب المرمى بقليل.

ورد شيفيلد بتصويبة قوية من جون فليك في الدقيقة الـ62، لكن في الشباك الخارجية للمرمى.

تبديل أرسنال الثاني كان في الدقيقة الـ68 بدخول أليكساندر لاكازيت بدلا من جرانيت تشاكا.

ثم كان التبديل الثالث في الدقيقة الـ78 بدخول جابرييل مارتينيللي بدلا من نيكولاس بيبي.

وكاد كولاسينياك يسجل التعادل في الدقيقة الـ81 برأسية جانبت القائم بقليل، لينتهي اللقاء بفوز شيفيلد بهدف.

فوز شيفيلد يونايتد رفع رصيده للنقطة الـ12 في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة الـ15 في المركز الخامس.

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