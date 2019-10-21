إيهاب جلال: واجهنا نادي مصر في توقيت غير مناسب

يرى إيهاب جلال المدير الفني للمصري أن فريقه لعب ضد نادي مصر في وقت غير مناسب بعد خسارتهم لمباراتين متتاليتين في الدوري.

وفاز المصري على نادي مصر بهدفين دون رد في الجولة الخامسة للدوري بعد خسارة الفريق البورسعيدي أمام كل من الاتحاد السكندري والمقاصة.

وقال إيهاب جلال عقب المباراة لقناة تايم سبورتس: "لعبنا ضد نادي مصر الذي حقق نتائج وأداء جيد في الفترة الماضية ولذلك كان وقت المواجهة غير مناسب بالنسبة لنا خاصة بعد خسارتنا لمباراتين".

وأضاف "سجلنا هدفين مبكرين ساهموا في جعل المباراة أسهل بالنسبة لنا".

وتابع "لم نصل حتى الآن لأفضل مستوى وننتظر اكتمال صفوفنا بعد فترة التوقف الدولي المقبلة".

وواصل تصريحاته "سنعمل في الفترة المقبلة على تصحيح الأخطاء، والفوز على نادي مصر به الكثير من المكاسب بالنسبة لنا بخلاف النقاط الثلاثة مثل عودة الثقة للاعبين".

وانتقل للحديث عن بيان النادي المصري لتجديد الثقة في لجهاز الفني قائلا: "أنا أركز فقط في مهام عملي ولا أشغل بالي بأي أمور أخرى".

وأتم تصريحاته "عندما نخسر لا ألقي باللوم على التحكيم ولكن نحاول معرفة أسباب الهزيمة داخل الفريق والعمل على تصحيحها".

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