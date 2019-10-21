الإنتاج: لا نشعر بالخطر.. الوقت لم يسعفنا للتعادل مع بيراميدز

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 - 21:02

كتب : FilGoal

بيراميدز - الإنتاج - تراوري

بدد خالد مهدي مدير الكرة بالجهاز الفني للإنتاج الحربي المخاوف على فريقه رغم الخسارة أمام بيراميدز 2-3 اليوم الاثنين في بطولة الدوري المصري.

وجمع الإنتاج 6 نقاط فقط في أول 5 جولات من الدوري، من فوزين وثلاث هزائم.

وقال مهدي بشأن هذه الحصيلة "نحتل المركز الثامن، لا يوجد مؤشر خطورة، مشوار الدوري لا يزال طويلا".

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وأضاف عبر إذاعة الشباب والرياضة "لقد خسرنا أمام الأهلي وبيراميدز، لا أعتبر خسارة المقاولون هزيمة ولم نلوم اللاعبين لأننا عملنا ما علينا ولنا ركلة جزاء واضحة".

وعن الخسارة أمام بيراميدز، واصل تصريحاته "لم يسعفنا الوقت لإدراك التعادل، لقد تراجع لاعبونا بشكل غير مبرر بعد تقدم بيراميدز بالهدف الأول، إلا أن التبديلات صنعت الفارق وقلصنا النتيجة".

وأتم تصريحاته "لعبنا مباراة مفتوحة وممتعة، الكفة كانت تميل ناحيتنا في الشوط الثاني، نلعب دائما على الفوز لأن التعادل لا يؤدي لنقلة في جدول الترتيب بل الانتصارات فقط".

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