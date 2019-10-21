خاص الإسماعيلي: غيابات الجزيرة؟ لا نهتم.. نركز على أمر واحد فقط

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 - 20:36

كتب : ياسر الشريف

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي - أهلي بنغازي

لم يبد صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي اهتمامه بالعناصر الغائبة عن قائمة الجزيرة الإماراتي قبل مواجهة الدراويش.

الإسماعيلي يستضيف الجزيرة الإماراتي يوم الأربعاء في ذهاب دور الـ 16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ووصلت بعثة الجزيرة الإماراتي إلى القاهرة اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي مع غياب الخماسي عمر عبد الرحمن (عموري) ومراد باتنا وعلي مبخوت وخلفان مبارك إلى جانب المصاب كينو.

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وقال صبري المنياوي: "لا نهتم بغيابات الجزيرة. غياباتهم لا تعني أي شيء على الإطلاق".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "نركز فقط على أمر واحد وهو تحقيق الانتصار".

وتابع "هدفنا تحقيق نتيجة مطمئنة قبل لقاء العودة في الإمارات".

وأتم "تعاهدنا على مصالحة جماهير الإسماعيلي وتحقيق نتائج إيجابية".

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