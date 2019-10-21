لم يبد صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي اهتمامه بالعناصر الغائبة عن قائمة الجزيرة الإماراتي قبل مواجهة الدراويش.

الإسماعيلي يستضيف الجزيرة الإماراتي يوم الأربعاء في ذهاب دور الـ 16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ووصلت بعثة الجزيرة الإماراتي إلى القاهرة اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي مع غياب الخماسي عمر عبد الرحمن (عموري) ومراد باتنا وعلي مبخوت وخلفان مبارك إلى جانب المصاب كينو.

وقال صبري المنياوي: "لا نهتم بغيابات الجزيرة. غياباتهم لا تعني أي شيء على الإطلاق".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "نركز فقط على أمر واحد وهو تحقيق الانتصار".

وتابع "هدفنا تحقيق نتيجة مطمئنة قبل لقاء العودة في الإمارات".

وأتم "تعاهدنا على مصالحة جماهير الإسماعيلي وتحقيق نتائج إيجابية".

طالع أيضا

جديد أزمة لقاء الأهلي والجونة

متعة ولا أروع.. بيراميدز يفوز على الإنتاج

ملخص الجولة الأولى المثيرة من مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية

كهربا بلا مدرب في البرتغال

المرشحون لحصد جائزة الكرة الذهبية