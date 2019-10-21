نيمار: أردت الرحيل عن باريس لعدم شعوري بالسعادة.. وهذا ما أتمنى حدوثه

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 - 20:35

كتب : FilGoal

نيمار

قال نيمار لاعب باريس سان جيرمان إنه أراد الرحيل عن صفوف فريقه والعودة إلى برشلونة لعدم شعوره بالسعادة وكان يرغب في البحث عنها في ناد آخر.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وتحدث نيمار في حوار لـ"أوترو" قائلا: "كل شيء يعود إلى الحب أتفهم ما يشعر به جمهور باريس وأحاول أن أعرف ماذا يدور في عقولهم لكن ما أتمناه أن يفهموا ما دار في عقلي".

وأضاف "لم أكن سعيدا هنا فبحثت عن السعادة في مكان آخر لأجد نفسي".

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وأكمل "في النهاية بقيت وسأقدم كل شيء لباريس وسأقدم أفضل 100% من مجهودي في الملعب خاصة في دوري أبطال أوروبا".

وواصل "لهذا قارنت علاقتي مع النادي مثل علاقة الزوج مع زوجته يكون هناك الكثير من الخلاف لكن في النهاية يسود السلام والحب وأتمنى أن يحدث ذلك معي هنا".

وعن كيف يتعامل مع الضغط اليومي قال نيمار: "أحاول ألا أقرأ أي شيء يقال عني ولا أتابع برامج رياضية فقط أتدرب كثيرا وأركز على مسيرتي ثم أفعل أي شيء لأبتعد عن الروتين اليومي".

وبسؤاله عن هل لديه أصدقاء في سان جيرمان قال: "أحب كيليان مبابي نحن نتحدث الإنجليزية لنسهل التواصل بيننا وهو شخص رائع ومُبهج ولاعب مميز، وصداقتنا خارج الملعب تسهل من مهمتنا كثيرا في الملعب".

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