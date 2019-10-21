عرض لإقامة مباراة القمة في الإمارات

عرضت إحدى شركات التسويق الرياضي إقامة مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت شركة Sports HQ على لسان مديرها التنفيذي كريم خيرت في بيان رسمي، اقتراحها بلعب المباراة المؤجلة في الإمارات، حيث قال: "انطلاقا من إيماننا بقوة وثقل مسابقة الدوري المصري بما تتميز به من تاريخ عريق وبما تضمه من أقطاب صنعت التاريخ على المستويين العربي والإفريقي...".

وأضاف البيان: "وتماشيا مع التطور الكبير لصناعة كرة القدم عالميا، وما تقوم به الدوريات الكبرى من مساعي لزيادة شعبية بطولاتها بمختلف الدول عن طريق -على سبيل المثال وليس الحصر- إقامة بعض المباريات بدول اخرى وخلق مساحة أكبر لتنمية مواردها الإقتصادية خارج الحدود، نود أن نقترح إقامة مباراة القمة المؤجلة في مسابقة الدوري للموسم الحالي ٢٠١٩ بدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف خيرت "نحن على أتم الاستعداد للقيام بكامل الترتيبات وتنظيم المباراة على أعلى المستويات، على غرار مباراتي الأهلي وناديي روما الإيطالي وأياكس الهولندي المشهود لهما بالنجاح وحسن التنظيم".

وأتم "نتمنى ان تكون هذه المباراة بداية لإقامة بعض مباريات الدوري المصري بشكل سنوي دوري في دول مختلفة، لما يحققه هذا من تطور نوعي لأحد أعرق مسابقات الدوري بالمنطقة".

وكان اتحاد الكرة أعلن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من الدوري وكان مقررا لها يوم السبت إلى أجل غير مسمى، بناء على طلب الأمن. ( اقرأ التفاصيل )

نفس الشركة نظمت من قبل مباراة الأهلي وروما في الإمارات، الذي انتهى 3-2 للأحمر، ومباراة الأهلي وأياكس في مهرجان اعتزال قائد الأهلي السابق حسام غالي، والتي انتهت بنتيجة 1-1 في الإمارات أيضا.

وسبق للأهلي والزمالك اللعب في الإمارات مرتين ضمن مسابقة كأس السوبر، حيث فاز الأهلي في 2015 3-2، وفاز الزماكل عام 2017 بركلات الترجيح بعد التعادل 0-0.

اقرأ أيضا:

هل يعود مورينيو لـ ريال مدريد

مدرب صن داونز يعترف برغبته في تجنب الأهلي

ميدو يتحدث عن أزمة عمرو وردة

جوارديولا: لسنا مؤهلين للمنافسة على دوري الأبطال

ميدو يتحدث عن صلاح "الأفضل في تاريخ مصر"