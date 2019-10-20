كشف نادر شوقي رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة شؤون الكرة في نادي الجونة عن تلقيه خطابا من اتحاد الكرة يؤكد على إقامة مباراة الأهلي في موعدها.

وقال نادر شوقي لـFilGoal.com: "تلقينا خطابا من اتحاد الكرة برفض تأجيل مباراة الأهلي والتأكيد على إقامتها في موعدها يوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعبنا".

وأضاف "بالنسبة لنا أغلقنا الحديث في أي أمور غير ذلك".

وتابع شوقي "سنركز بكل قوة على الاستعداد الجيد لهذه المباراة الهامة ضد الأهلي".

وأتم تصريحاته "نحن ملتزمون بتنفيذ قرار اتحاد الكرة".

ما هو سبب الأزمة

اتحاد الكرة أصدر بيانا بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة للدوري لأسباب أمنية يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

ثم أصدر الأهلي بيانا يؤكد خلاله عدم خوض أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك. وبدوره تضامن فريق الجونة مع الأهلي.(طالع التفاصيل)

قبل أن يعلن اتحاد الكرة أسماء حكام مباراة الجونة والأهلي في الجولة الخامسة من الدوري والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل 23 أكتوبر الجاري.(طالع التفاصيل)

وجمع الأهلي 9 نقاط من ثلاث مباريات، محققا العلامة الكاملة.

بينما الجونة في المركز الـ 13 برصيد 4 نقاط.

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