قال سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي إن محمد مجدي حارس الفريق لا يتحمل هدف حرس الحدود ضد فريقه، مشددا على مساندته وعدم التأثير عليه خاصة وأن حراس كبار يقعون في نفس الخطأ. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح سعفان قائلا: "محمد مجدي نجح في التصدي لركلة جزاء وهو أمر يُشكر عليه".

وأضاف "ما بعد ذلك ومتابعة لاعب حرس الحدود للكرة وتسجيله لهدف، ليست مسؤوليته ولا يعد خطأ يتحمله".

وتابع "يجب أن نساند الحارس وعدم التأثير عليه خاصة وأن حراس كبارا وأكثر من خبرة يقعون في نفس الأخطاء".

حرس الحدود فاز ضد الإسماعيلي بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة.

وجاء هدف الحدود في الدقيقة 82 من عمر المباراة بعد ركلة جزاء من عمرو الحلواني تصدى لها الحارس قبل أن ترتد منه على خط المرمى وأكملها الحلواني مجددا في الشباك.

وتجمد رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط في المركز التاسع بعدما تلقى الهزيمة الثانية في الدوري هذا الموسم.

محمد مجدي حارس الدراويش صاحب الـ24 عاما شارك مرتين في الدوري المصري هذا الموسم استقبل هدفا وخرج بشباك نظيفة مرة.

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