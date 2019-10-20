الزمالك ينفي رسميا إصدار أي بيانات حول موعد مباراة الأهلي

نفى مجلس إدارة الزمالك إصداره أي بيانات رسمية حول موعد مباراة الأهلي في الدوري.

وكان بيانا مزيفا قد انتشر صباح الأحد حول "موافقة الزمالك على مواجهة الأهلي في أي وقت يحدده اتحاد الكرة"، وهو ما نفاه مجلس إدارة الأبيض.

وقال الزمالك في بيانه: يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور عن عدم صدور أي بيانات رسمية، وأن ما نشر من بيان صباح اليوم غير صحيح ولا علاقة له بالنادي ومجلس إدارته".

وأضاف "ويهيب مجلس إدارة الزمالك كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يخص نشر بيان لا يخص النادي وغير صحيح، بشأن مسابقة الدوري المصري الممتاز وتأجيل المباريات من عدمها".

وأتم "ويؤكد مجلس إدارة الزمالك أن أي توضيح أو قرار رسمي يصدر يكون عن طريق المستشار مرتضى منصور ويعلن بشكل رسمي عبر موقع النادي أو برنامج النادي وذلك من أجل ضمان المصداقية وعدم منح الفرصة للمتربصين للزج باسم النادي في أمور غير صحيحة".

وفي وقت سابق، أصدر الأهلي بيانا رسميايشدد فيه أنه "لن يخوض أية مباراة في الدوري، قبل خوض مباراة الزمالك المؤجلة".

بيان الأهلي أكد أنه "يحترم ويقدر الأمن ودوره في تأمين المباريات والمنتخبات الوطنية"، لكنه يرفض أن يستثمر "البعض، الرؤية الأمنية لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن مساء الثلاثاء تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالكلأجل غير مسمى وبعد ذلك البيان أصدر الاتحاد بيان جديد بتقديم مباراة الزمالك والمقاولون في نفس التوقيت مع تأجيل مواجهة المقاولون وأسوان.

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