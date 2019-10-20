ماني: تصويت ميسي لي في استفتاء الأفضل يظهر أين وصلت في مسيرتي

الأحد، 20 أكتوبر 2019 - 15:45

كتب : FilGoal

ميسي وماني

قال ساديو ماني جناح ليفربول إن تصويت ليونيل ميسي نجم برشلونة له في حفل جوائز الأفضل يظهر ما وصل له، بالنظر إلى الطريق الذي قطعه ليصبح ما هو عليه حاليا. وذلك في تصريحاته لصحيفة "تايمز" البريطانية.

ساديو ماني

النادي : ليفربول

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

ليفربول

وصرح ماني: "إنها مجاملة وأمر كبير للغاية حينما يمنحك ميسي صوته".

وأضاف "إن نظرت إلي من أين جئت وما حققته حتى الآن، من دون التواجد لوقت طويل في أكاديمية، وصلت هنا".

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وتابع "كل ما يمكنني قوله للأطفال هو استمروا في العمل بقوة من أجل حلمكم".

وجاءت اختيارات ليونيل ميسي قائد الأرجنتين في حفل الأفضل كالتالي، ساديو ماني في المركز الأول، ثم كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس في المركز الثاني وأخيرا زميله في برشلونة فرينكي دي يونج في المركز الثالث.

وتابع ماني حديثه قائلا: "قراري بالانضمام إلى ليفربول كان الأفضل في مسيرتي".

وواصل "حينما قابلت يورجن كلوب للمرة الأولى، كان يتحدث كثيرا، وقلت يا إلهي سيكون ذلك أمرا صعبا علي لأنني شخص هادئ لا أتحدث".

واسترسل "كلوب شخص لطيف للغاية، الجميع يحبه وهو أهم شيء، أن تكن صادقا عوضا عن كل هذا الحديث".

وأتم "يعد شخصا مرحا قليلا، لكن في نفس الوقت هو جاد للغاية".

وانضم ماني إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون في صيف 2016 بمبلغ 41 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023. وجاء انضمام النجم السنغالي صاحب الـ27 عاما إلى الحمر بعد أقل من موسم من تولي يورجن كلوب مهمة تدريب الفريق، إذ تولى الألماني المهمة في أكتوبر 2015.

ولعب النجم السنغالي بقميص الحمر في 134 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 67 هدفا وصنع 24 آخرين.

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