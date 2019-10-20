ميرور: ولي العهد السعودي يستعد للتقدم بالعرض الثالث لشراء مانشستر يونايتد

يستعد محمد بن سلمان ولي العهد السعودي للتقدم بعرض ثالث من أجل شراء مانشستر يونايتد من ملاكه الحاليين عائلة جلايزر الأمريكية، وذلك بعد رفض العرض الثاني والذي يقدر بـ3 مليار جنيه إسترليني. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن مصدر مقرب للصحيفة في النادي الإنجليزي صرح لها بأن عائلة جلايرز قد رفضت بالفعل عرضين من ولي العهد السعودي.

وكانت عائلة جلايرز قد صرحت في مرتين سابقتين أنها لا ترغب في بيع النادي بأي سعر.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك الموقف قد يتغير بعد أن قرر كيفن جلايزر أحد ملاك النادي وضع نسبته التي تقدر بـ13% في مانشستر يونايتد والتي تقدر بمبلغ 270 مليون جنيه إسترليني في بورصة نيويورك.

وألمحت إلى أنه بسبب قيام واحد من 6 أفراد من عائلة جلايزر يمتلكون النادي قام باختبار السوق وطرح أسهمه بهذا الشكل، أعاد المفاوضات السعودية إلى الصورة مرة أخرى.

وقالت ميرور أيضا إلى أن ريتشارد جلايزر الذي لا يشارك في إدارة النادي قد يقبل ببيع حصته بمقابل مادي مباشرة.

وتصل القيمة السوقية الحالية لمانشستر يونايتد إلى ما يقرب من 2.64 مليار دولار أي ما يعادل 204 مليار جنيه إسترليني.

وانهارت القيمة السوقية بشكل كبير لمانشستر يونايتد من 3 مليار دولار قبل تولي أولي جونار سولشاير المهمة بشكل نهائي في مارس الماضي.

وتسبب سوء مستوى الفريق في الملعب بجانب عدم تأهله أبطال أوروبا في تقليص سعر السهم الواحد له في البورصة من 20 دولار إلى 15 دولار.

متى اشترت عائلة جلايزر النادي؟

خلال عام 2003 كانت إدارة مانشستر يونايتد تبحث عن مستثمرين جدد للاستثمار في الفريق، لتقوم العائلة الأمريكية بشراء عدد من الأسهم والتي بلغت 2.9% بقيمة 9 ملايين جنيه إسترليني ثم قبل نهاية العام وفي شهر سبتمبر رفعت النسبة إلى 3.17%.

استمرت عائلة جلايزر في الاستثمار في النادي الإنجليزي شيئا فشيء من خلال شراء الأسهم بالتبعية مع زيادة النسبة الموجودة، لتصل إلى 19% في يونيو 2004، قبل أن تصبح 30% في شهر أكتوبر من نفس العام.

وبنهاية عام 2005 كانت عائلة جلايزر قد اشترت نسبة تصل إلى 98% من أسهم النادي. ثم زادت عوائد الفريق التلفزيونية وعقود الرعاية وهامش الربح، مع استمرار ديفيد جيل وسير أليكس فيرجسون في منصبيهما واستمر نجاح الفريق.

وكان محلل اقتصادي قد صرح لصحيفة "ميرور" في وقت سابق قائلا: "إن كانت قيمة يونايتد تساوي 2.64 مليار دولار بناء على قيمة الأسهم الحالية، فمن يرغب في شراء النادي عليه دفع على الأقل 4 مليارات دولار لشرائه من عائلة جلايزر".

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