الرباط الصليبي يضرب مدافع بايرن

الأحد، 20 أكتوبر 2019 - 13:07

كتب : FilGoal

زوله - بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ أن مدافعه نيكلاس زوليه أصيب بتمزق في أربطة الركبة اليسرى.

وأصيب اللاعب خلال مباراة الفريق أمام أوجسبورج يوم السبت والتي إنتهت بالتعادل 2-2.

وأوضح النادي أن طبيب الفريق ميد هانز أخضع زوليه للكشوفات والآشعات اللازمة، وبناء عليه سيقوم اللاعب بالعملية الجراحية يوم الأحد.

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بايرن ميونيخ كان على مقربة من تصدر ترتيب الدوري الألماني لكنه تلقى هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من مباراة أوجسبورج.

مما ترك الفرصة لبروسيا مونشنجلادباخ وفولفسبورج في احتلال الصدارة بفارق نقطة.

ويحل الفريق البافاري ضيفا على أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

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