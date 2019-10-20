أحمد مرتضى: هناك 194 دولة في العالم لماذا يتم اختيار قطر لاستضافة السوبر الإفريقي؟

أبدى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك اندهاشه من اختيار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، دولة قطر لاستضافة مباراة السوبر.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد الإفريقي خاطب الاتحاد القطري لاختيار موعد من ميعادين لاستضافة مباراة السوبر بين الزمالك والترجي في يناير المقبل. (من هنا)

وقال أحمد مرتضى على حسابه الشخصي على موقع تويتر: "مع كامل الاحترام لاتحاد الكرة الإفريقي، هناك 194 دولة في العالم".

وتابع "لماذا يتم اختيار دولة لاستضافة كأس السوبر الإفريقي بين ناديين كلاهما عربي، رغم عداء تلك الدولة (قطر) لمعظم الدول العربية؟".

وأتم أحمد مرتضى حديثه "أرجو أن يقوم الكاف بمراجعة الأمر حرصا على إقامة المباراة لتكن احتفالية إفريقية".

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد هدد بالانسحاب إذا اتخذ الاتحاد الإفريقي قرارا رسميا بإقامة المباراة في قطر.

وكشف رئيس الزمالك عن مخاطبة الاتحاد الإفريقي لرفض خوض مباراة السوبر رسميا في قطر.

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