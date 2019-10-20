كشف مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن مباراة السوبر بين الزمالك والترجي التونسي من المفترض إقامتها في يناير بعد أن يحدد الاتحاد القطري لكرة القدم موعد المواجهة.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"أرسلنا خطابا للاتحاد القطري حددنا فيه موعدين لإقامة السوبر في يناير".

وواصل "سيختار الاتحاد القطري الموعد الأنسب ويبلغنا به لنخطر الناديين المشاركين في المباراة".

وعلى الأرجح ستكون المباراة في النصف الثاني من شهر يناير نظرا لارتباط الناديين بمباريات قارية في نهاية ديسمبر وأيضا لمشاركة الترجي في كأس العالم للأندية 2019 في الفترة من 14 إلى 21 ديسمبر والتي تستضيفها قطر.

وسيستأنف الناديان مبارياتهما القارية، سواء في دوري الأبطال أو الكونفدرالية حال انتقل الزمالك للمشاركة فيها، في منتصف شهر فبراير.

وقد ينسحب الزمالك من مباراة السوبر بسبب رفض رئيسه خوض المواجهة في قطر. (التفاصيل)

وتقام مباراة السوبر سنويا بين بطل دوري أبطال إفريقيا وبطل الكونفدرالية.

وحصلت قطر على حق استضافة المباراة لمدة 3 مواسم بدءا من الموسم الماضي والذي تبارى فيه الترجي والرجاء المغربي وظفر الأخير باللقب بالفوز بنتيجة 2-1.

ويدافع الترجي عن لقبه في دوري أبطال إفريقيا 2019-2020 الذي قد يتأهل الزمالك للمشاركة فيه حال تخطيه جينيراسيون فوت السنغالي يوم الخميس.

ويستضيف الزمالك فريق جينيراسيون في إياب دور الـ32 من دوري الأبطال ويكفيه الفوز بهدف. وفي حال خسارة الفارس الأبيض سينتقل للمشاركة في ملحق الكونفدرالية.







































































































































































































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