مرتضى: خاطبنا كاف لرفض خوض السوبر في قطر.. ولن نلعب القمة يوم 28 أكتوبر

الأحد، 20 أكتوبر 2019 - 02:12

كتب : محرر في الجول

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لرفض خوض مباراة السوبر الإفريقي في قطر.

وقال مرتضى منصور لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة "الحدث اليوم": "جهزنا خطابا للكاف من أجل إعلامهم برفض الزمالك رفض خوض السوبر في قطر ونرسله غدا".

وأوضح "نتسائل في الخطاب لماذا نلعب بطولة قارية في آسيا، بعدما أعلن الكاف إقامة المباراة أولا في الإمارات".

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وواصل "ما علاقة قطر بنا، وماذا سيحدث لو اختطفوا لاعبي الزمالك وطلبوا تبادل أسرى مع مصر".

موعد القمة الجديد

وأعلن رئيس الزمالك رفضه للاقتراحات بشأن خوض مباراة القمة ضد الأهلي والمؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري يوم 28 أكتوبر الجاري.

وعن ذلك، قال: "لسنا (خدامين) لأحد، لايزال الظرف الأمني الذي تسبب في تأجيل المباراة قائما".

وأضاف "لن أتهاون مع أمن بلدي، وتأجيل المباراة كان لأجل غير مسمى".

انتقاد للجنايني

وانتقد رئيس نادي الزمالك عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب عدم زيارته لمقر النادي الأبيض حتى الآن.

ووجه حديثه له "أنت أتيت لتخرب أكثر وتفرم الزمالك".

وتابع "أخذت كفنك تحت مسمى درع الدوري وذهبت به للأهلي وسمعت سباب رئيس الزمالك ولم تتحرك أو تنسحب من الحفل".

ثم أتم "لماذا لم تزر نادي الزمالك لتهنئته على التتويج بكأس مصر".

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