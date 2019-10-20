قبل مواجهة ليفربول.. سولشاير: أثق أننا لن ننتظر 30 عاما لكي نفوز بلقب الدوري

لم ينتظر أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد انطلاق لقاء فريقه أمام ليفربول، ليقرر الدخول في حرب مبكرة. حرب تصريحات.

مانشستر يونايتد يستضيف ليفربول في كلاسيكو إنجليزي منتظر في الخامسة مساءً يوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

سولشاير الذي لا يعيش أفضل أيامه في يونايتد، أطلق تصريحات مثيرة قبل مواجهة ليفربول بسبب عدم رفع يونايتد لقب الدوري منذ موسم 2012-13.

وقال سولشاير: "واثق تماما بأننا سنعود قريبا ونحقق من جديد لقب الدوري".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة تليجراف البريطانية "أثق أننا لن ننتظر 30 عاما لكي نحقق لقب الدوري الإنجليزي مرة أخرى. نحن يمكننا الفوز باللقب قريبا".

وتابع "نحن لا نلعب على التعادل أبدا في مانشستر يونايتد. نريد دائما حصد الثلاث نقاط ونحتاج لتحقيق الانتصارات دائما، ولا يهم من تواجه، سواء ليفربول أو مانشستر سيتي أو برايتون".

وأكمل حديثه قائلا: "ربما المجموعة الحالية من مانشستر يونايتد لا يؤمنون أنهم جيدون في بعض الأحيان".

وأردف "ولكنني أعرف أنهم جيدون بما فيه الكفاية. لا أقلق بشأن ذلك".

ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لم يحقق لقب الدوري الإنجليزي منذ موسم 1989–90.

ونافس ليفربول بشدة الموسم الماضي على لقب الدوري ولكنه خسره في النهاية لصالح كتيبة بيب جوارديولا.

بداية ليفربول الموسم الحالي أكثر قوة من الموسم الماضي. جمع 24 نقطة من 8 مباريات ولم يتعثر في أي لقاء.

ليفربول يغرد بالصدارة بفارق 5 نقاط + مباراة أقل من مانشستر سيتي.

بينما يعيش مانشستر يونايتد أياما سيئة للغاية.

كتيبة سولشاير في المركز الـ 14 برصيد 9 نقاط فقط.

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