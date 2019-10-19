شكوك حول مشاركة دونجا مع الإسماعيلي أمام الجزيرة الإماراتي

السبت، 19 أكتوبر 2019 - 23:13

كتب : ياسر الشريف

دونجا - الإسماعيلي - أهلي بنغازي

أوضحت الآشعة التي خضع لها محمود عبد العاطي "دونجا" لاعب وسط الإسماعيلي مساء اليوم السبت تعرضه لشد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية.

محمود دونجا

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

دونجا تعرض للإصابة خلال مشاركة الدراويش أمام حرس الحدود، التي انتهت بفوز الأخير بهدف.

ومن المنتظر أن يخوض دونجا عملية التأهيل بشكل مكثف، سعيا لتجهيزه لمواجهة الجزيرة الإماراتي الأربعاء المقبل باستاد الإسماعيلية فى ذهاب دور الــ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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وأشار أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبي بالإسماعيلي في تصريحات صحفية أنه لم يتحدد موقف اللاعب بشكل نهائي من المشاركة أوعدمه في لقاء الجزيرة.

وشارك دونجا مع الدراويش في 4 مباريات بالدوري خلال الموسم الجاري.

رصيد الإسماعيلي تجمد في المسابقة المحلية عند 6 نقاط بعدما تلقى الهزيمة الثانية.

وكان الإسماعيلي قد تخطى أهلي بني غازي الليبي بأربعة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين بالبطولة العربية قبل أن تسفر القرعة عن وقوعه أمام الجزيرة الإماراتي.

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