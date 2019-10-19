زيزو عن تطوره هجوميا: ظُلمت من تقييمي بالأهداف فقط.. ومصير لقاء الأهلي أثر علينا

السبت، 19 أكتوبر 2019 - 22:55

كتب : FilGoal

أحمد سيد "زيزو" - زيزو - الزمالك - المقاولون العرب

تحدث أحمد سيد "زيزو" جناح الزمالك عقب تألقه أمام المقاولون العرب، مشيرا إلى "أسعى للتطور في الشق الهجومي".

الزمالك انتصر على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال زيزو: "مباراة كانت صعبة أمام فريق محترم ومدرب مُحترم ولكننا نجحنا في الانتصار".

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وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت عن تطوره مؤخرا: "شعرت بأنه لن يشيد بي أي أحد إلا إذا سجلت أو صنعت في كل مباراة".

وتابع "ظُلمت للغاية بسبب تقييمي بالأهداف فقط، ومن هنا سعيت للتطور في الشق الهجومي".

وأكمل حديثه قائلا: "أسعى لتطوير نفسي بشكل إيجابي على المرمى بعد كل مران للفريق".

وعن لعب لقاء المقاولون بدلا من الأهلي، قال زيزو: "بكل تأكيد كل تلك الأجواء أثرت علينا. كنا نتدرب ولا نعرف من سنواجه وهل سنلعب من الأساس أم لا".

وأشار "تلك الظروف تأثر على اللاعبين وعلى الجهاز الفني. تهيأ نفسك لمواجهة فريق، وفجأة تجد أنك ستواجه فريقا آخر".

المقاولون العرب تقدم أولا عن طريق محمد سالم في الدقيقة 12، إلا أن زيزو رفض تعثر فريقه ليقود لقلب الطاولة.

زيزو صنع أولا لـ فرجاني ساسي الذي تعادل لـ الزمالك في الدقيقة 15، قبل يطلق تسديدة لا تصد ولا ترد هزت الشباك في الدقيقة 34 وكتبت انتصار فريقه.

وشهدت المباراة وابل من البطاقات الملونة هنا وهناك.

فرجاني ساسي خرج مطرودا بعد حصول على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 56 وثانية في الدقيقة 83.

وخرج سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب هو الآخر مطرودا في اللحظات الأخيرة من المباراة.

ووصل الزمالك للنقطة العاشرة في صدارة الدوري بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة السابعة.

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