مؤتمر ميتشو: لاعب المقاولون سب والدة النقاز.. ومدرب الأحمال الجديد سبب هدف زيزو

شرح ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك الخطأ الوحيد الذي ارتكبه فريقه في مباراة المقاولون العرب وتسبب في هدف في شباك الزمالك.

وفاز الزمالك على المقاولون 2-1 في الجولة الخامسة من الدوري المصري في المباراة التي أقيمت بملعب السلام.

وقال ميتشو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "في كل مرة فقدنا خلالها الكرة كنا نرتد سريعا للدفاع ونقف خلف الكرة ما عدا مرة واحدة فقط انتهت بهدف في شباكنا".

وأضاف "رغم ذلك لم نفقد تركيزنا واستطعنا العودة وتسجيل التعادل ثم الهدف الثاني وأنهينا الشوط الأول متقدمين".

وأوضح "في الشوط الثاني حاولنا صناعة الفرص على المقاولون وكان هدفنا دفعهم نحو مرماهم حتى نقلل الضغط على مرمى فريقنا".

وواصل "استحوذنا على الكرة ونجحنا في الفوز على واحد من أقوى فرق الدوري".

وتحدث ميتشو عن نقطة سلبية أخرى في أداء فريقه "نستحوذ على الكرة ونمررها كثيرا في وسط الملعب ولكن نفقدها قبل الوصول إلى المرمى، لذلك يجب أن نتقن التمرير أكثر من ذلك وأن تنتهي الهجمات أمام مرمى الخصوم".

وشدد "الفوز يمنحنا حافز وثقة كبيرة قبل المواجهة الهامة ضد جينيراسيون السنغالي، وسنعمل على تصحيح الأخطاء في المباراة المقبلة".

الزمالك يلعب يوم الخميس المقبل ضد جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

مدرب الأحمال سبب هدف زيزو

ميتشو انتقل للحديث عن هدف أحمد سيد "زيزو" بتسديدة قوية في شباك المقاولون مؤكدا أن هذا الهدف نتاج عمل مدرب الأحمال الجديد جوزيه مانويل مونتيرو.

وقال ميتشو: "قبل التوقف الدولي كان المستوى البدني للاعبين منخفض وانضم للجهاز الفني مدرب الأحمال الإسباني جوزيه مانويل مونتيرو".

وتابع "حتى يستطيع لاعب الوسط التقدم إلى منطقة جزاء الخصم ثم يسدد كرة قوية يحتاج لياقة بدنية عالية، وهذا ما حدث مع اللاعبين بعد انضمام مونتيرو للجهاز الفني".

واستمر في حديثه "مونتيرو عمل في الفترة الماضية على رفع لياقة اللاعبين البدنية، وعلاج الأخطاء نظرا لأننا خضنا الموسم بشكل سريع دون فترة إعداد، وفي انتظار فترة التوقف الدولي المقبلة لتجهيزهم بدنيا بشكل أفضل".

وأفصح ميتشو "سنخوض معسكر مغلق خلال فترة التوقف الدولية المقبلة لتجهيز اللاعبين بشكل أفضل".

ثم انتقل ميتشو للحديث عن ظهور بعض لاعبي الزمالك بعصبية زائدة خلال مباراة المقاولون.

وسرد ميتشو "سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون وجه السباب لأم حمدي النقاز لذلك ظهر بعصبية زائدة، لذلك أخبرني عن رد فعلك إذا تعرضت للسباب خلال مباراة كرة القدم وماذا ستفعل".

وأردف "بعض الفرق تلجأ لسباب اللاعبين لإخراجهم عن تركيزهم في المباريات، وهذا الأمر أتمنى ألا أراه مرة أخرى في الملاعب المصرية".

واستطرد "لا أعرف لماذا تشعر الجماهير بالتوتر عند غياب أحد اللاعبين عن التشكيل الأساسي، كل لاعبي الزمالك أصحاب مستوى مميز وقادرون على اللعب وإخراج كل ما لديهم لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير".

وأتم ميتشو تصريحاته "كلنا في الزمالك عائلة واحدة بداية من اللاعبين والجهاز الفني ورئيس النادي ونعمل جميعا لتحقيق الانتصارات".

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