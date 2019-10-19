وردة يشارك في تعادل لاريسا مع بانياتوليكوس

شارك المحترف المصري عمرو وردة في تعادل فريقه لاريسا مع بانياتوليكوس 2-2 في الجولة السابعة من الدوري اليوناني.

عمرو وردة النادي : لاريسا

وبدأ عمرو وردة المباراة أساسيا قبل أن يخرج في الدقيقة 90 ويشارك بدلا منه يان لوش.

تقدم لاريسا في الدقيقة 27 بهدف سجله أليكسوس ميتشيل ثم تعادل بانياتوليكوس في الدقيقة 34 عن طريق جورج دياز.

ونجح فريق بانياتوليكوس في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 77 عن طريق أدمير بايروفيتش، قبل أن يعود لاريسا ويتعادل بهدف فانجيليس موراس في الدقيقة 80.

وتعد هذه المباراة هي الخامسة التي يشارك فيها عمرو وردة مع فريقه هذا الموسم، ونجح سابقا في تسجيل هدف وصناعة آخر.

بهذه النتيجة وصل لاريسا إلى النقطة 9 في المركز السابع، وحصد فريق بانياتوليكوس نقطته الثانية فقط ويحتل المركز الـ13 وقبل الأخير.

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