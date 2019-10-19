السجل الأفضل.. صاروخ زيزو يهد مرمى المقاولون لصالح الزمالك

السبت، 19 أكتوبر 2019 - 20:47

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - زيزو - الزمالك - المقاصة

أطلق أحمد سيد "زيزو" جناح الزمالك تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد هزت شباك المقاولون العرب.

الزمالك يواجه المقاولون العرب على ملعب السلام في لقاء الجولة الخامسة الذي يقام في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

المقاولون تقدم أولا عن طريق محمد سالم في الدقيقة 12. لاعب الزمالك الأسبق استغل خطأ مشتركا من محمد عواد ودفاع الزمالك ليهز الشباك.

أخبار متعلقة

تشكيل الزمالك – مصطفى محمد يقود الهجوم ضد المقاولون العرب ماذا ينتظر الزمالك إذا رفض لعب السوبر الإفريقي؟ رئيس الزمالك: إن لم ينفذ الخطيب تهديده عليه الاستقالة طلعت يوسف: تعثرنا بفعل فاعل.. هل يمكن أن يحدث لـ الأهلي والزمالك ما تعرضنا له؟

لكن الزمالك لم ينتظر أكثر من 3 دقائق فقط ليسجل التعادل عن طريق فرجاني ساسي بعد عرضية زيزو.

زيزو صنع التعادل قبل أن يطلق تسديدة صاروخية وضعت الزمالك في المقدمة في الدقيقة 34.

تسديدة زيزو الصاروخية كتبت هدفه الثاني في الدوري المصري هذا الموسم.

زيزو تحت قيادة الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" مدرب الزمالك سجل هدفين وصنع هدفين في 4 مباريات في الدوري حتى الآن.

سجل هو الأفضل لـ زيزو طوال مسيرته الكروية.

اقرأ ايضا:

المصري يكشف في بيان رسمي مصير إيهاب جلال

تشيلسي يكسر صمود نيوكاسل

هل يلعب الأهلي أمام النجم الساحلي في رادس؟

ماذا ينتظر الزمالك إذا رفض لعب السوبر الإفريقي

تريزيجيه يظهر في فوز أستون فيلا القاتل

في الدوري الزمالك المقاولون العرب

نرشح لكم

أخر الأخبار

جوارديولا: يجب أن أشكر فيرناندينيو ورودري بعد الفوز على كريستال بالاس 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
4 أشياء تعلمناها من فوز مايوركا على ريال مدريد.. لا تحتاج إلى معجزة لإيقاف الملكي 24 دقيقة | أوروبا
جوارديولا غاضبا من الـVAR: محبط منذ فترة طويلة 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صلاح يبحث عن فك عقدة يونايتد 33 دقيقة | المحترفون
قبل مواجهة ليفربول.. سولشاير: أثق أننا لن ننتظر 30 عاما لكي نفوز بلقب الدوري 35 دقيقة | أوروبا
قاهر ريال مدريد: لن أنام الليلة.. مشاهدة هدفي تصيبني بالقشعريرة 43 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مانشستر يونايتد يرد لـ في الجول على "أنباء التفاوض مع محمد الشناوي" 2 يجلس وحيدا على عرش إفريقيا لليد.. الزمالك يقهر سبورتنج ويتوج باللقب الـ 12 3 خبر في الجول – الأمن يطلب تأجيل مباراة القمة.. وحل مقترح من اتحاد الكرة 4 رئيس الزمالك يعترض على اللعب ضد المقاولون بدلا من القمة

قد ينال إعجابك