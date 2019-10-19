السجل الأفضل.. صاروخ زيزو يهد مرمى المقاولون لصالح الزمالك

أطلق أحمد سيد "زيزو" جناح الزمالك تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد هزت شباك المقاولون العرب.

الزمالك يواجه المقاولون العرب على ملعب السلام في لقاء الجولة الخامسة الذي يقام في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

المقاولون تقدم أولا عن طريق محمد سالم في الدقيقة 12. لاعب الزمالك الأسبق استغل خطأ مشتركا من محمد عواد ودفاع الزمالك ليهز الشباك.

لكن الزمالك لم ينتظر أكثر من 3 دقائق فقط ليسجل التعادل عن طريق فرجاني ساسي بعد عرضية زيزو.

زيزو صنع التعادل قبل أن يطلق تسديدة صاروخية وضعت الزمالك في المقدمة في الدقيقة 34.

تسديدة زيزو الصاروخية كتبت هدفه الثاني في الدوري المصري هذا الموسم.

زيزو تحت قيادة الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" مدرب الزمالك سجل هدفين وصنع هدفين في 4 مباريات في الدوري حتى الآن.

سجل هو الأفضل لـ زيزو طوال مسيرته الكروية.

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