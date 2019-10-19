خاص المصري لـ في الجول: إيهاب جلال حزين.. ولكن لم يفكر في الاستقالة

السبت، 19 أكتوبر 2019 - 20:21

كتب : أيمن عيد

إيهاب جلال مدرب المصري

تحدث محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري عن إيهاب جلال مشيرا إلى "لم يفكر في الاستقالة من منصبه".

المصري جمع 4 نقاط من أول 4 مباريات في الدوري، ليحتل المركز الـ 11 على سلم ترتيب الدوري.

وأصدر المصري بيانا رسميا أعلن من خلاله استمرار دعمه للجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال. (طالع التفاصيل)

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وقال محمد الخولي: "إيهاب جلال لم يفكر في الاستقالة وترك المصري".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "هو يتحمل المسؤولية في الوقت الحالي حتى نهاية عقدة. نحن لا نُحاسب بالقطعة".

وعن سبب البيان، كشف نائب رئيس المصري "إيهاب جلال حزين بسبب انتقادات تعدت المتعارف عليه في أسلوب النقد الإيجابي، إلى جانب مواصلة انتقاد أكثر من لاعب سواء يشارك أو لا يشارك مع الفريق دون أسباب واضحة، وهو أمر أصبح يسبب الضيق للاعبين والجهاز الفني".

وأكمل حديثه قائلا: " نعلم إن النتائج الأخيرة لا ترضي الجماهير ولكن هذه كرة القدم. كل فريق معرض لفترة سوء نتائج إلا أن الجماهير يجب أن يكون موقفها داعم ومساند للفريق وهذا ما نعرفه عن جماهيرنا".

وعن الحضور الجماهير، تحدث الخولي قائلا: "الأمن رفض السماح لتواجد الجماهير أثناء التدريبات أو المباريات الودية. حاولنا كثيرا ولكن الأمن متمسك بقراره".

وأشار "استاد النادي المصري ستكلف 420 مليون جنيه لإعادة البناء وليس الترميم. وهذا يعد مبلغا كبيرا لابد أن توافق عليه الجهات المسؤولية. المبلغ كبير ولا يقدر النادي على تحمله وحده".

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