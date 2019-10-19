كرة يد - مصر تتجنب العرب في قُرعة بطولة إفريقيا 2020 المؤهلة للأولمبياد

السبت، 19 أكتوبر 2019 - 19:35

كتب : FilGoal

كرة يد - منتخب مصر

وقع منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا لكرة اليد 2020 المقامة في تونس.

وأسفرت القُرعة عن تواجد مصر في المجموعة الأولى رفقة الكونغو الديمقراطية، وكينيا، وغينيا.

وتقام البطولة بمشاركة 16 منتخبا في تونس بين 15 يناير و25 يناير 2020، وتؤهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية 2020، وبطولة العالم 2021.

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ويتأهل بطل المسابقة مباشرةً إلى الأولمبياد، فيما يلعب صاحب المركز الثاني ملحقا عالميا.

فيما تتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الـ6 الأولى إلى بطولة العالم 2021، ومصر ضمنت بالفعل وصولها باستضافتها البطولة.

وسبق لمصر التتويج 6 مرات، آخرها 2016 على أرضها.

فيما تحمل تونس اللقب بفوزها على مصر في نسخة 2018 –الماضية-.

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