تشكيل الزمالك – مصطفى محمد يقود الهجوم ضد المقاولون العرب

يقود مصطفى محمد خط هجوم الزمالك أمام المقاولون العرب في لقاء الجولة الخامسة الذي يقام في الجولة الرابعة في الدوري المصري.

الزمالك يواجه المقاولون العرب في الثامنة مساءً على ملعب السلام.

ويعتمد ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني لـ الزمالك على الثلاثي يوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أوناجم خلف المهاجم الصريح مصطفى محمد.

ويعود طارق حامد للمشاركة من جديد بجانب فرجاني ساسي، وكذلك يشارك محمود علاء كقلب دفاع بجانب محمود حمدي "الونش".

وفيما يلي تشكيل الزمالك بالكامل:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حمدي النقاز.

الوسط الدفاعي: طارق حامد – فرجاني ساسي.

الوسط الهجومي: يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم.

الهجوم: مصطفى محمد.

بينما قرر ميتشو استبعاد كريم بامبو وإسلام جابر من قائمة الفريق بالكامل.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي – حازم إمام – أشرف بنشرقي – خالد بوطيب – محمد عبد السلام – إمام عاشور – مصطفى فتحي.

اقرأ ايضا:

المصري يكشف في بيان رسمي مصير إيهاب جلال

تشيلسي يكسر صمود نيوكاسل

هل يلعب الأهلي أمام النجم الساحلي في رادس؟

ماذا ينتظر الزمالك إذا رفض لعب السوبر الإفريقي

تريزيجيه يظهر في فوز أستون فيلا القاتل