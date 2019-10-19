التشكيل - بعد انتهاء الإيقاف.. النني أساسي مع بشكتاش ضد أنقرة

عاد محمد النني لاعب وسط منتخب مصر للظهور أساسيا مع فريقه بشكتاش في مواجهة أنقرة غوجو في الجولة الثامنة من الدوري التركي.

محمد النني النادي : بشكتاش بشكتاش

وغاب النني عن بشكتاش في المباريات الثلاث الماضية في الدوري التركي بسبب الإيقاف بعدما تعرض للطرد في مواجهة غازي شهير في الجولة الرابعة.

وانضم النني لصفوف بشكتاش بداية الموسم الجاري قادما من أرسنال الإنجليزي.

ويحتل بشكتاش المركز الـ12 في ترتيب الدوري التركي برصيد 8 نقاط.

وجاء تشكيل بشكتاش كاملا كالآتي:

المرمى: لوريس كاريوس.

الدفاع: دوجلاس – فيدا – نيكيب – كانير إريكن.

الوسط: محمد النني – أتيبا – لينس.

الهجوم: عبد الله ديابي – بوراك – جوفين.

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