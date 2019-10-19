التشكيل - بعد انتهاء الإيقاف.. النني أساسي مع بشكتاش ضد أنقرة

السبت، 19 أكتوبر 2019 - 18:12

كتب : FilGoal

النني

عاد محمد النني لاعب وسط منتخب مصر للظهور أساسيا مع فريقه بشكتاش في مواجهة أنقرة غوجو في الجولة الثامنة من الدوري التركي.

محمد النني

النادي : بشكتاش

بشكتاش

وغاب النني عن بشكتاش في المباريات الثلاث الماضية في الدوري التركي بسبب الإيقاف بعدما تعرض للطرد في مواجهة غازي شهير في الجولة الرابعة.

وانضم النني لصفوف بشكتاش بداية الموسم الجاري قادما من أرسنال الإنجليزي.

أخبار متعلقة

بالفيديو - تشيلسي يكسر صمود نيوكاسل.. وتوتنام ينجو من سقوط جديد بالفيديو - أستون فيلا يخطف فوزا قاتلا من برايتون في حضور تريزيجيه البديل بالفيديو - البدايات والنهايات تصعق بايرن في دربي بافاريا

ويحتل بشكتاش المركز الـ12 في ترتيب الدوري التركي برصيد 8 نقاط.

وجاء تشكيل بشكتاش كاملا كالآتي:

المرمى: لوريس كاريوس.

الدفاع: دوجلاس – فيدا – نيكيب – كانير إريكن.

الوسط: محمد النني – أتيبا – لينس.

الهجوم: عبد الله ديابي – بوراك – جوفين.

اقرأ أيضا:

هل يلعب الأهلي والنجم في رادس

ماذا ينتظر الزمالك إذا رفض لعب السوبر الإفريقي؟

مرتضى منصور وتصريحات نارية عن "السوبر الإفريقي في قطر"

برشلونة يكتشف ثلاثيا مرعبا جديدا

ريمونتادا مجنونة في إيطاليا

محمد النني بشكتاش الدوري التركي

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل ريال مدريد – زيدان يدفع بقوة هجومية ضاربة رغم الغيابات أمام مايوركا 4 دقيقة | أوروبا
بوكيتينو: التعادل مع واتفورد خطوة أولى لاستعادة ثقتنا في أنفسنا 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
4 أشياء تعلمناها من لقاء تشيلسي ونيوكاسل.. سلاح لامبارد السري 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر – الزمالك (0) - (0) المقاولون العرب 17 دقيقة | مصر
كرة يد - مصر تتجنب العرب في قُرعة بطولة إفريقيا 2020 المؤهلة للأولمبياد 26 دقيقة | رياضات أخرى
بعد غياب لأكثر من 5 أشهر.. حجازي يعود للمشاركة مع وست بروميتش 55 دقيقة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مانشستر يونايتد يرد لـ في الجول على "أنباء التفاوض مع محمد الشناوي" 2 يجلس وحيدا على عرش إفريقيا لليد.. الزمالك يقهر سبورتنج ويتوج باللقب الـ 12 3 خبر في الجول – الأمن يطلب تأجيل مباراة القمة.. وحل مقترح من اتحاد الكرة 4 أول رد رسمي من الأهلي على "توقيع كهربا"

قد ينال إعجابك