في الدرجة الثانية بالصور – بعد غياب 20 عاما.. جمهورية شبين يعود لملعبه التاريخي

السبت، 19 أكتوبر 2019 - 16:02

كتب : رضا السنباطي

ملعب جمهورية شبين

في الدرجة الثانية جمهورية شبين

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