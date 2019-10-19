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في الدرجة الثانية بالصور – بعد غياب 20 عاما.. جمهورية شبين يعود لملعبه التاريخي
السبت، 19 أكتوبر 2019 - 16:02
كتب :
رضا السنباطي
ملعب جمهورية شبين
في الدرجة الثانية
جمهورية شبين
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