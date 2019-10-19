تشكيل أستون فيلا - للمباراة الثالثة على التوالي.. تريزيجيه احتياطي والمحمدي غائب

من جديد، يجلس محمود حسن "تريزيجيه" على مقاعد بدلاء أستون فيلا يوم السبت في مباراة الفريق أمام ضيفه برايتون في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما خرج مواطنه أحمد المحمدي من قائمة المباراة.

وهو ثالث لقاء على التوالي لفيلا في الدوري الإنجليزي يخرج فيه المحمدي من القائمة ويجلس فيه تريزيجيه بديلا.

وشارك تريزيجيه في 7 مباريات من الموسم الحالي للدوري وأرسل تمريرة حاسمة وحيدة، ويلعب جناح مصر أول موسم له في البطولة.

Today's team news, presented by @etoro... We stick with the same XI that prevailed a fortnight ago. 👊 #AVFC #PL pic.twitter.com/8eu19T6GvU — Aston Villa (@AVFCOfficial) October 19, 2019

بينما شارك المحمدي في أول 5 مباريات لأستون فيلا في الموسم الحالي من البطولة وخرج من قائمة النادي في آخر مواجهتين.

ويستعد فيلا لمباراة صعبة في الجولة المقبلة حين يحل ضيفا على حامل لقب الدوري مانشستر سيتي يوم السبت.

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