رصاصات من كوكا: حزنت من تصريحات رمزي.. وردة أخطأ ولكن ما حدث لي يثبت غرابة كل شيء

أطلق أحمد حسن "كوكا" مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي ومنتخب مصر رصاصاته أثناء تعقيبه على تصريحات هاني رمزي مدرب المنتخب السابق، إلى جانب أزمة عمرو وردة في معسكر الفراعنة.

هاني رمزي عدد 4 لاعبين فقط لعبوا بروح مع منتخب مصر خلال فترة أمم إفريقيا وأنت لم تكن بينهم، فما ردك؟ سؤال أجاب عنه كوكا قائلا: "حزنت للغاية من تلك التصريحات".

وأضاف خلال حواره مع برنامج (الماتش) على قناة صدى البلد "حزين للغاية أن تخرج تلك التصريحات من مدرب يُدربك. لم يكن لها أي أسباب على الإطلاق".

وتابع "لماذا خرج –هاني رمزي- وكرر ما يُقال في وسائل الإعلام بأننا لم نكن نلعب بروح؟ لم أصدق نهائيا ما يقال".

وأردف "ولكن هاني رمزي كان مدربي يوما ما ولذلك علي احترام وجهة نظره. لابد أن أحترمه، مهما تحدث عني بطريقة غير جيدة".

كوكا أغلق باب الحديث عن هاني رمزي، قبل أن يُجبر على فتح باب آخر مثير وهو باب أزمة عمرو وردة.

وقال كوكا: "شعرنا بالحزن جميعا على عمرو وردة ورغبنا في مساعدته حتى لا يُقضى عليه".

واستدرك "عمرو وردة أخطأ بكل تأكيد ولكن لا يوجد أي شخص لم يخطئ. كنا نرغب في عدم الخروج من تركيزنا ولذلك كان يجب علينا الوقوف بجانب وردة".

وأشار "واقعة وردة كانت كبيرة بكل تأكيد، ولكنه أخبرني بأن الأمر كان منذ عام أو عامين وليس جديدا. الكل شعر بالحزن والضيق ووضع نفسه بدلا من وردة ولذلك كان يجب علينا الوقوف معه".

أزمة وردة من الأساس بدأت بصورة توضح مشاهدة بعض لاعبي المنتخب ومن بينهم كوكا لقصة جديدة “Story” على انستجرام لفتاة.

فماذا حدث وقتها ولماذا شاهد كوكا ما نشرته تلك الفتاة؟ سؤال جديد، سرد مهاجم المنتخب إجابته.

وسرد كوكا القصة منذ البداية قائلا: "هذا اليوم وقتها كنا إجازة من التدريبات، والأمر بدأ بأنني رأيت فتاة وضعت إعجاب (LIKE) على آخر 20 صورة لي على انستجرام، ومن هنا تعجبت".

وأكمل حديثه قائلا: "دخلت لرؤية تلك الفتاة واعتقدت أنها ربما تعرفني وهذا سبب ما فعلته، ولكنني اكتشفت إنني لا أعرفها ومن هنا خرجت مباشرة من حسابها الشخصي".

وزعم "نفس الفتاة كررت نفس الأمر مع بقية لاعبي المنتخب –أيمن أشرف والونش وعمرو وردة- ولا أحد يعرف من تلك الفتاة. البحث عن الشهرة كان سبب ما تفعله".

انتهى الحديث عن أزمة وردة، ولكن بعد يومين فقط من تلك الأزمة، زعم البعض "تحرش" كوكا بفتاة في فندق الإقامة، وهو الأمر الذي نفاه المنتخب مباشرة بعد ذلك.

ولكن ما القصة الحقيقة لهذا الموقف؟ سؤال جديد من هاني حتحوت مقدم برنامج الماتش لـ كوكا.

وأجاب كوكا "كنت عند حمام السباحة في الفندق للتأهيل من إصابتي، وأثناء نزولي لـ المسبح كانت هناك فتاة تسير في الجانب الآخر أمامي، ووقتها لمستني".

وأوضح "لا أعرف إذا كانت تقصد ملامستي أم لا، ولكنني وقتها أخبرت المدرب الذي كان بجانبي، هل رأيت ما حدث؟ وأجاب: نعم، ولكن لنُكمل ما نفعله و"ملناش دعوة بحد" واتفقت معه ولكن بعد ذلك تدخل أحد أفراد الأمن".

وشرح "رجل الأمن الخاص ببعثة المنتخب تحدث مع الفتاة وأخبرها ألا تقترب من لاعبي المنتخب، ومن هنا تحول الأمر وأصبحت هناك حالة سب هنا وهناك، وبعد ذلك رأيت البعض يكتب أنني تحرشت بفتاة!".

واستشهد كوكا بتلك الواقعة ليدلل على "كان هناك تصيد غريب لمعسكر منتخب مصر. ويكأن البعض رغب في إثارة الأزمات بشكل متتالي".

ضمن الأزمات المسارة وقتها في معسكر مصر كانت أزمة "عدم الانضباط" وتلك الأزمة تحدث عنها محمد صلاح بنفسه، فما رأي كوكا في صلاح وتصريحاته؟

وتحدث كوكا قائلا: "رأيت بالفعل تصريحات صلاح ولكن سؤال عدم الانضباط يجب أن يكون له وليس لي لأنه من قال ذلك وليس أنا".

واستمر "صلاح شخصية رائعة جدا ولم يتغير أبدا على الرغم من نجاحاته الكبيرة. واثق تماما بإن أي أحد بدلا من صلاح لتغير".

واستكمل ردا على (صلاح يتحكم في المعسكر؟) قائلا"صلاح شخصية قوية ورائعة ولكنه لا يقدر على قول من ينضم ومن لا ينضم لـ المنتخب. هو مثلنا تماما".

وأتم "البعض كان متصيدا لنا في معسكر المنتخب بشكل غريب ومُريب".

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