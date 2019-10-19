كوكا يبرر قلة أهدافه مع المنتخب.. ويرد على الانتقادات

برر أحمد حسن "كوكا" مهاجم المنتخب الوطني قلة عدد أهدافه مع الفراعنة، ورد على الانتقادات القوية التي يتعرض لها في الآونة الأخيرة.

أحمد حسن كوكا النادي : سبورتينج براجا مصر

وقال لبرنامج "الماتش": "في 25 مباراة سجلت 5 أهداف؟ اعترف أن هذا معدل قليل لو كنت أساسيا، ولكني شاركت أساسيا في 9 مباريات منهم فقط، ولو زاد عدد دقائق اللعب لسجلت المزيد".

وأضاف "لم أنل فرصة كافية للعب كي يتم انتقادي، اُنتقد وأنا لا ألعب كثيرا، فماذا يحدث لو شاركت بشكل كامل".

لاعب سبورتينج براجا أكمل "عندما يعطيك المدرب الثقة فهذا شيء كبير وهذا ما فعله حسام البدري معي، كنت مشدودا وقت مباراة بوتسوانا بسبب رغبتي في التسجيل".

وأشار "أمام بوتسوانا وبعد أول 20 دقيقة تعرضت لإصابة في الكاحل، ولكنني أقسمت على عدم خروجي من الملعب. أريد اللعب وسأموّت نفسي من أجل المنتخب".

صاحب الـ26 عاما شدد "المعاملة وطريقة اللعب يفرقان فيما تقدمه، وما أتمناه التوفيق الفترة المقبلة".

وعن اتهامات مجاملة مدرب المنتخب له، أجاب "حسام البدري شخصية قوية جدا، ولو رأى أنني لا أؤدي أو أقدم ما يطلبه فلن أشارك. أي وقت سيستدعيني فيه سأبذل كل ما لدي".



































































































































كوكا شارك بشكل أساسي في المباراة الأولى للمدير الفني الجديد حسام البدري أمام بوتسوانا وأهدر أكثر من فرصة في اللقاء الذي انتهى بالفوز بهدف.

حسام البدري أكد أنه سيدعم أحمد حسن "كوكا" مهاجم الفراعنة، مؤكدا أن المنتخب لديه مشكلة واضحة في مركز رأس الحربة.

وقال البدري في مؤتمره الصحفي بعد لقاء بوتسوانا: "تابعوا كوكا في الدوري البرتغالي، يحرز الكثير من الأهداف. هو أفضل العناصر المتاحة، لدينا مشكلة في تلك المنطقة، ولا يجب أن أقسو على لاعب غير موفق".

وسجل كوكا هدفا وصنع مثله في 7 مباريات في الدوري البرتغالي مع براجا، فيما سجل 15 هدفا مع أولمبياكوس الموسم الماضي.

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