العشري بعد الفوز: لعبت على أخطاء الإسماعيلي ونجحت

رسم طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود خطة فنية في مواجهة الإسماعيلي، وقد نجحت تلك الخطة.

الحدود انتصر على الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء عن طريق عمرو الحلوني في الدقيقة 81.

والعشري قال عقب المباراة: "حصدنا 3 نقاط مهمين من ملعب الإسماعيلي. كنا نلعب على الأخطاء، وأخبرت لاعبيني بضرورة إغلاق مفاتيح لعبهم. نجحنا في ذلك حتى أتى الخطأ الذي منحنا ركلة الجزاء".

وأضاف لقناة أون سبورت "المبارة سارت وفقا لهدفي المحدد، ولكن الخطأ وارد بالتأكيد وهذا توفيق. لم يكن هناك فرصة واضحة للإسماعيلي، وقدمنا أداء دفاعيا جيدا، فقط كان ينقصنا الحفاظ على الكرة بعد الحصول عليها".

وبشأن تأجيل بعض المباريات في المسابقة، أتم "تعاهدنا هذا الموسم على انتظام وإنجاح البطولة ولا شك أن التأجيلات غير المبررة تؤثر. الانتظام والعدالة لابد أن يسيروا على الجميع، وأتمنى أن تنتظم المسابقة".

حرس الحدود حقق انتصاره الثالث على التوالي على الإسماعيلي في الدوري وبنفس النتيجة أيضا، هدف مقابل لا شيء.

طوال تاريخه نجح حرس الحدود في الانتصار على الإسماعيلي 6 مرات قبل لقاء اليوم، من بينهم 4 انتصارات بفارق هدف وحيد.

واليوم الجمعة كرر نتيجته المفضلة وانتصر بهدف مقابل لا شيء.

وأكمل الحدود سلسلة اللا هزيمة في الدوري حتى الآن، ليصل للنقطة السادسة في المركز السادس مؤقتا من انتصار وثلاثة تعادلات.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط بعدما تلقى الهزيمة الثانية في الدوري هذا الموسم.

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