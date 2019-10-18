هداف الحدود: تدربنا على "تزهيق" الإسماعيلي

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 - 22:16

كتب : FilGoal

عمرو الحلوانى

أبدى عمرو الحلواني لاعب حرس الحدود، سعادته بنجاح خطة فريقه الدفاعية أمام الإسماعيلي.

الحدود خطف فوزه الأول هذا الموسم، بانتصاره المتأخر 1-0 على مضيفه الإسماعيلي في الجولة الرابعة للدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وصرّح الحلواني مسجل الهدف الوحيد بعد اللقاء: "تدربنا لفترة طويلة على هذا الأسلوب الذي لعبنا به اليوم".

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وأكمل عبر أون سبورت: "هدفنا كان غلق المساحات على الإسماعيلي و(تزهيقهم)، ثم نخطف هدفا من كرة واحدة كما حدث اليوم تماما".

وأتم: "انتدبنا لاعبين مميزين هذا الموسم، ونرغب في البقاء بالمنطقة الدافئة منذ البداية".

وسجل الحلواني الهدف الوحيد في الدقيقة 81 من متابعة لركلة جزاء أهدرها بنفسه قبل أن يتداركها في شباك محمد مجدي حارس مرمى الإسماعيلي.

وتقدّم الحدود إلى المركز السادس برصيد 6 نقاط دون أي هزيمة، فيما تجمّد رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط في المركز التاسع.

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