حجازي يظهر في قائمة وست بروم.. ومدربه يصرح: لم نفتقده لكن سعداء بعودته

أعلن سلافين بيليتش المدير الفني لنادي وست بروميتش ألبيون، انضمام أحمد حجازي لقائمة الفريق التي تواجه ميدلسبره غدا السبت.

أحمد حجازي النادي : وست بروميتش وست بروميتش

ويعد هذا الظهور الأول لـ حجازي في قائمة المدرب الكرواتي بيليتش، إذ لم يلعب أي دقيقة أو يتواجد على مقاعد البدلاء طوال 11 جولة ماضية من دوري القسم الثاني الإنجليزي.

وصرّح بيليتش في المؤتمر الصحفي السابق للمواجهة: "واحدة من الأسباب التي دفعتنا لعدم الحديث عن أحمد خلال غيابه، هي أداء الفتية الذين لعبوا محله".

وشدد: "لم نفتقده للدرجة".

لكنه استدرج: "تابعنا حالته وتحسنه بشكل يومي، وأنا سعيد بعودته".

وأضاف: "إنه لاعب كبير، لاعب من المستوى العالي ومن العظيم استعادته".

وأتم: "سيكون في قائمة المباراة غدا".

وعانى حجازي (28 عاما) من إصابة في الكاحل خضع بسببها لعملية جراحية أبعدته عن الأشهر الأولى من الموسم.

رغم ذلك، انضم حجازي لمعسكر منتخب في أكتوبر، ولعب مباراة بوتسوانا الودية كاملة.

ويتصدر وست بروميتش ألبيون دوري القسم الثاني برصيد 22 نقطة.

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