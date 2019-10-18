"أبهر الجميع منذ تصعيده".. رسميا - يونايتد يجدد لموهبته حتى 2023

أعلن مانشستر يونايتد تجديد عقد موهبته الشابة ماسون جرينوود حتى يونيو 2023 مع خيار التمديد لعام إضافي.

ماسون جرينوود النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

جرينوود صاحب الـ18 عاما صُعّد من أكاديمية النادي إلى الفريق الأول تحت قيادة المدرب أولي جونار سولشاير، وأصبح أصغر لاعب يبدأ أساسيا مع الفريق حينما شارك في مايو الماضي أمام كارديف سيتي.

وقال اللاعب لموقع ناديه: "كبرت كمشجع للنادي، واللعب مع الفريق الأول حلم تحول لحقيقة. أعلم أن اللعب مع الفريق يُمثل الأكاديمية بأكملها وأريد أن أرد ثقة مدربيني في بإظهار أدائي على أرض الملعب".

وأضاف "أتعلم طوال الوقت من المدرب وطاقم التدريب، ومتيقن من أن مانشستر يونايتد النادي المناسب لإظهار قدراتي".

في المقابل أشاد سولشاير بلاعب المنتخب الإنجليزي تحت 21 عاما كثيرا، مشيرا "ماسون تطور كثيرا خلال وقته في الاكاديمية وسعداء بالتطور الذي أظهره".

وتابع "في مثل هذا السن الصغير يمتلك سرعة كبيرة وذكاءً، وفطرة لإنهاء الفرص في الشباك. منذ قدومه إلى الفريق الأول أذهل الجميع بسلوكه وأدائه".

واختتم المدرب النرويجي "يملك كل الإمكانيات ليصبح لاعبا كبيرا. ماسون يتعلم يوميا ومع مواصلته فبلا شك سيصبح لديه مستقبل رائع".

وخلال الموسم الجاري شارك جرينوود في 9 مباريات سجل خلالها هدفين، من أصل 13 مشاركة منذ تصعيده.

انفجار جرينوود الأكبر كان مع فريق تحت 18 عاما الذي سجل رفقته 34 هدفا في 34 مباراة، وصنع 9 أهداف.

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