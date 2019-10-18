خاص مانشستر يونايتد يرد لـ في الجول على "أنباء التفاوض مع محمد الشناوي"

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 - 12:43

كتب : إسلام مجدي

محمد الشناوي - الأهلي - بيراميدز

هل تفاوض مانشستر يونايتد مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لضمه إلى صفوفه؟ النادي الإنجليزي يجيب لـFilGoal.com.

وزعمت صحيفة "برمنجام ميل" الإنجليزية أن يونايتد يتفاوض مع الشناوي لضمه إلى صفوف الفريق.

واتجه FilGoal.com إلى جون ألين عضو المكتب الإعلامي لمانشستر يونايتد الذي رفض التعليق وقال: "نحن نرتبط بضم لاعبين كُثر يوميا وهذا أمر لا نعلق عليه".

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لذا اتجه FilGoal.com إلى مدير المركز الإعلامي بالنادي تشارلي بروكس الذي قال: "التقرير المنشور ليس صحيحا على حد علمي".

ويملك مانشستر يونايتد ثلاثة حراس بالفعل هم ديفيد دي خيا وسيرجيو روميرو حارس منتخب الأرجنتين ولي جرانت، كما أنه أعار حارسه الشاب دين هندرسون إلى شيفيلد يونايتد.

ويستعد مانشستر يونايتد لملاقاة ليفربول يوم الأحد المقبل في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

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