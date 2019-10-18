رئيس الزمالك يعلنها: سنلعب لقاء المقاولون

حسم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك موقف ناديه من مواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الخامسة من الدوري المصري.

يوم السبت كان من المفترض أن يشهد مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك، لكن اتحاد الكرة أجّل اللقاء بسبب "تعليمات أمنية"، قبل أن يجدول مواجهة المقاولون مع الأبيض مكانها.

المقاولون اعترض على لعب اللقاء قبل أن يتراجع ويعلن موافقته على اللعب، وهو ما علق عليه رئيس الزمالك.

وقال: "ماذا يريد محمود الخطيب من هذا البيان (رفض الأهلي للعب أي مباراة قبل مواجهة الزمالك)؟ البلد في خطر، وكما قلت أخاف على الأمن وليس منه".

وأضاف لقناة الحدث اليوم "بعد موافقة المقاولون على اللعب فأنا على استعداد للعب أيضا. سنلعب اللقاء دون أي مشاكل".

وأشار "الأهلي يجب أن يلعب لقاء الجونة، لا أعرف لماذا يخافون من اللعب".

وأتم "من الممكن أن أرد وأقول إنني لن ألعب لقاء المقاولون إلا مع مواجهة الأهلي للجونة ولكني أخاف على البلد وأمنها".

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