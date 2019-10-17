ناصر ماهر: العودة لـ الأهلي؟ اللعب باستمرارية أهم لي الآن

الخميس، 17 أكتوبر 2019 - 22:42

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - الأهلي

يرى ناصر ماهر صانع ألعاب سموحة أن الفريق يتحسن في المباريات الأخيرة رغم قوة المنافسين في الدوري المصري.

وفرض سموحة التعادل السلبي في الجولة الرابعة من الدوري (طالع التفاصيل).

لاعب الأهلي المُعار قال لقناة "تايم سبورت" عقب نهاية اللقاء: "مباراة صعبة جدا وكنا أفضل في الشوط الثاني، بيراميدز فريق كبير وأهدرنا عدة فرص خاصة التي ارتطمت بالقائم في الشوط الأول".

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وعن صعوبة المنافسة رد "نسير تدريجيا بشكل أفضل وبدأنا الموسم بمباريات قوية ولم نخسر سوى أمام الأهلي ونلعب بشكل جيد حتى الآن".

وأكمل عن نتيجة مباراة اليوم "راض على نقطة اليوم، بيراميدز يضم لاعبين كبار، لم نندم ولكل مباراة سلبيات وإيجابيات ووصلنا لمرمى الخصم والمدير الفني يتحدث معنا وكل مباراة نتطور وقدمنا مجهود كبير".

وعن تفكيره في العودة للأهلي: "اللعب الأهم بالنسبة لي، أحب النادي الأهلي وتربيت فيه وأنا متضرر إذا لم أشارك وطموحي اللعب للمنتخب".

وأتم "سموحة يعطيني باجتهادي الاستمرارية في المشاركة والقادم أفضل".

وسجل ناصر ماهر هدفا وصنع آخر خلال 3 مباريات في الموسم الحالي من الدوري المصري.

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