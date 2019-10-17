لم ينف فرج عامر رئيس نادي سموحة اعترافه بمنطقية بيان الأهلي، لكنه أشار "لا يمكن إصدار مثله".

النادي الأهلي أصدر بيانا، يرفض فيه خوض أي مباراة في الدوري قبل ملاقاة الزمالك.

وقال فرج عامر لـFilGoal.com: "أحترم النادي الأهلي ومحمود الخطيب رئيس النادي، ومن حقه أن يرى ما في صالح الفريق".

وأضاف "قرار النادي الأهلي به منطقية وهذا حقه، لكنني لن أستطيع أن أفعل مثلما يفعل الأهلي".

وأوضح "لأنني لو فعلت هذا، سيتم تطبيق عقوبة على فريقي وهبوطي للدرجة الثانية".

رئيس سموحة أتبع "مجبر أخاك لا بطل لألعب مبارياتي".

وأتم "7 لاعبين أساسيين لن يخوضوا المباراة أمام بيراميدز، و3 لاعبين في المنتخب الأوليمبي عادوا مصابين. هم ناصر ماهر مصاب التهاب في وتر أكيلس، وأحمد فتوح مصاب بالتهاب في ركبته لأنه خاض مباراتين كاملين في 3 أيام، وفوزي الحناوي تعرض لكسر في قدمه، بجانب حسام حسن مهاجم المنتخب الأول، والذي أصيب بشد في العضلة الخلفية، ولاعبا منتخبا ليبيا والكاميرون عادا اليوم فقط من بلادهما".

ويلتقي سموحة مع بيراميدز مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

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