معاناة علي ماهر تتواصل.. إنبي يتذيل الترتيب بخسارة جديدة أمام الإنتاج

بعد مرور أربع جولات، مازال علي ماهر لا يفوز بأي لقاء، وإنبي يتراجع للمركز الأخير بالخسارة أمام الإنتاج.

فاز الإنتاج الحربي على إنبي بهدف مقابل لا شيء على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

سجل محمد رجب هدف الإنتاج الحربي الوحيد في الدقيقة الـ56، ليرفع رصيد الإنتاج الحربي للنقطة السادسة، فيما تجمد رصيد إنبي عند نقطة وحيدة.

وصف المباراة

معاناة إنبي بدأت مبكرا. وفي الدقيقة الـ23 تعرض محمد رزق للإصابة ليغادر الملعب ويشارك محمد أشرف "روقة" بدلا منه.

وفور دخول روقة كاد محمد شريف يسجل الأول لإنبي. توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية، لكن في الشباك الجانبية.

وبدأت خطورة الإنتاج الحربي في الدقيقة الـ38. انطلاقة من أحمد شديد قناوي وعرضية إلى الجهة الأخرى، تصل إلى أحمد مجدي الذي يعيدها إلى محمد رجب الذي يسدد ويتصدى عبد العزيز البلعوطي لكرة في غاية الخطورة.

الشوط الثاني

سجل الإنتاج الحربي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ54. كرة عرضية أخرجها البلعوطي، وتابعها موسى دياوارا بتصويبة، ليكملها رجب برأسية في المرمى.

علي ماهر تدخل في تشكيل إنبي، ودفع بعمر فتحي بدلا من محمد شريف، فيما دفع مختار مختار بمحمد عادل بدلا من محمد بازوكا في الدقيقة الـ63.

وكاد محمد رجب يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ68 من انفراد تام، لكنه سدد الكرة بجانب القائم.

التدخل الأخير من علي ماهر كان في الدقيقة الـ74. شارك شيدراك لوكومبي بدلا من أحمد شكري.

على الجهة الأخرى تدخل مختار مختار بتبديلاته في الدقيقة الـ79. شارك إبراهيم عبد الخالق بدلا من محمد فييرا.

ثم كان التبديل الثاني في الدقيقة الـ88 بدخول كريم لالا بدلا من موسى دياوارا.

وكاد الإنتاج الحربي يضيف الثاني في الدقيقة الـ90 من انفراد لأحمد مجدي لكن الدفاع عاد في الوقت الرائع، لينتهي اللقاء بفوز الإنتاج الحربي بهدف.

فوز الإنتاج الحربي رفع رصيده للنقطة السادسة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد إنبي عند نقطة وحيدة في المركز الـ18 والأخير.

الإنتاج الحربي يواجه بيراميدز يوم 21 أكتوبر في الجولة المقبل، فيما يلعب إنبي مع أسوان يوم 22 أكتوبر.

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