أوزيل: كنت خائفا على زوجتي.. ومستمر مع أرسنال

أعرب الألماني ميسوت أوزيل عن عدم وجود أي نية للرحيل عن أرسنال الإنجليزي في ظل التقارير التي تشير إلى إمكانية رحيله في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

مسعود أوزيل النادي : أرسنال أرسنال

صانع الألعاب الألماني تحدث لـ "The Athletic" قائلا: "لدي عقد ممتد مع أرسنال حتى 2021، وسوف أظل مع الفريق حتى نهايته، لقد وقعت على عقد جديد وفكرت مليا وكان من أهم القرارات في مسيرتي الكروية".

وتابع "لا أريد البقاء لعام أو اثنين، أفضل الالتزام بمستقبلي مع أرسنال وهو ما فعله النادي معي، قد تمر بأوقات صعبة مثل تلك، لكن لا سبب للذهاب".

وأردف "سعيد كوني لاعبا لأرسنال، كمشجع أنا سعيد هنا عندما أرى المشجعين في الشارع أقول دائما، هذا منزلي ولن أذهب لأي مكان".

كما تطرق الألماني لحادث الاعتداء عليه رفقة زوجته وزميله سياد كولاسيناك قبل بداية الدوري الإنجليزي وهو ما أدى لغيابهم عن افتتاحية المسابقة لدواع أمنية (طالع التفاصيل).

أوزيل واصل "كان تصرف سياد شجاع للغاية لأنني تعرضت لمحاولة السرقة والآخر كان خلف السيارة يحاول سرقتها".

وأضاف في نفس السياق "كنت خائفا على زوجتي مثل سياد، ولم أفكر في نفسي لكنني كنت قلقا عن إمكانية الاعتداء على زوجتي وفتح الباب المجاور لها، لذلك حاولت حمايتها".

وأتم "لم يحدث شيء لنا وهو الأهم، القلق كان من تربص اللصوص بنا، لكن الشرطة عثرت عليهم بعدها بساعات عندما حاولوا سرقة أشخاص أخرين بنفس الطريقة".

أوزيل البالغ 31 عاما يقضي موسمه السادس رفقة الجنرز، إذا شارك الموسم الحالي في مباراتين فقط.

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