مران الأهلي - فقرة خاصة للتحركات.. مروان يشارك بدون قناع

شارك مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي اليوم الخميس بدون قناع.

وكان محسن قد تعرض لإصابة في الوجه خلال مباراة سموحة في افتتاح مباريات الموسم الجديد من الدوري.

واجتمع السويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق مع الجهاز المعاون قبل انطلاق المران، ثم ألقى محاضرة قصيرة على اللاعبين.

وشهد المران فقرة خاصة للاعبين على التحركات سواء بالكرة أو بدون كرة.

وواصل محمود متولي تدريباته العلاجية بعدما تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة الزمالك في السوبر المصري.

الأهلي كان من المفترض مواجهته الزمالك يوم 19 أكتوبر قبل أن يؤجله اتحاد الكرة بسبب تعليمات أمنية، وفقا لبيانه وقتها.

لتصبح مواجهة الجونة هي المقبلة يوم 23 أكتوبر لكن الأهلي أصدر بيانا يوم الخميس يصر فيه على عدم خوض أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك.

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