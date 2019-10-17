نادي مصر يواصل الزحف الهادئ بتعادل جديد أمام الجونة

واصل نادي مصر زحفه في الدوري المصري بتعادل جديد في المسابقة أمام الجونة ضمن مباريات الجولة الرابعة.

وانتهى اللقاء على ملعب الكلية الحربية بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليحقق نادي مصر تعادله الثالث على التوالي في أربع جولات.

وكان نادي مصر قد سقط في الجولة الافتتاحية أمام الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يتعادل أمام أسوان والزمالك والجونة.

أما الجونة فحقق النقطة الرابعة بعد خسارة أول مباراتين أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري بنتيجة واحدة بهدف دون رد، والفوز على المقاصة بنفس النتيجة.

ويأتي الجونة في المركز العاشر برصيد 4 نقاط مع افتتاح الجولة الرابعة، بينما يأتي نادي مصر في المركز الرابع عشر بثلاث نقاط.

ومن المقرر أن يلعب الجونة مباراته المقبلة يوم الأربعاء أمام الأهلي ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

أما نادي مصر فيحل ضيفا على المصري يوم الاثنين المقبل.

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