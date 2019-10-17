أعلن سمير موسى رئيس نادي الزرقا أنه سيدرب الفريق هذا الموسم.

وقال موسى، النائب البرلماني، لـFilGoal.com: "سأتحمل قيادة الفريق فنيا هذا الموسم بعد استقالة إكرامي عبد العزيز المدير الفني الأسبق، ثم استقالة أيمن حسين كذلك خلال فترة الإعداد".

ويخوض الزرقا مبارياته في مجموعة القاهرة، وسيواجه المريخ على ملعب رأس البر في الجولة الأولى من المسابقة.

وأكد موسى أنها ليست المرة الأولى التي يقود فيها الفريق حيث قال "أنا حاصل على بكالوريوس تربية رياضية، وسبق لي تدريب الفريق أكثر من مرة منذ تولي رئاسة النادي في عام 1985، وقادر على تحقيق نتائج جيدة".

وشدد "فشل الاتفاق وضعف السير الذاتية لبعض المدربين قبل وقت قليل من بداية الدوري كان وراء تولي المهمة".

وأتم موسى، الذي يتولى نجله قيادة الفريق بعمر الـ33 عاما، أن فريقه تعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين مثل يوسف حسن ناشئ الزمالك، وحمادة جلال وعبد الرحمن رخا وأحمد حمزة ومحمد صبحي ووليد بدران.

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